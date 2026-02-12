Kreml odstřihl WhatsApp. Místo něj doporučuje ruskou platformu MAX
- Rusko zcela zablokovalo komunikační platformu WhatsApp.
- Ve čtvrtek to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
- Whatsapp byl v Rusku pod tlakem už několik měsíců.
Aplikace Whatsapp, jejímž vlastníkem je americká společnost Meta Platforms a která má v Rusku na 100 milionů uživatelů, podle Peskova nedodržovala ruské zákony. Mluvčí zároveň lidem v Rusku doporučil, aby začali používat domácí aplikaci MAX. Kritici tvrdí, že tato aplikace ruské vládě umožňuje lidi sledovat, což úřady popírají.
„Vzhledem k neochotě společnosti Meta dodržovat ruské zákony bylo toto rozhodnutí skutečně přijato a uvedeno do praxe,“ řekl novinářům Peskov. Ve středu se objevily informace, že se Rusko o zablokování WhatsAppu snaží, ale nebylo jasné, v jaké jsou tyto snahy fázi. „MAX je národní messenger, který se vyvíjí a který je občanům k dispozici na trhu jako alternativa,“ dodal Peskov.
Zásah proti WhatsAppu je vyvrcholením šestiměsíčního tlaku na tuto platformu. Odráží širší snahu ruských úřadů v době války vytvořit a mít pod kontrolou komunikační infrastrukturu, v níž se technologické firmy v zahraničním vlastnictví podřídí místním zákonům, anebo zmizí, uvedla agentura Reuters.
Whatsapp měl v Rusku problémy dlouhodobě
Společnost Meta byla už dříve v Rusku označena za extremistickou organizaci a WhatsApp si stěžoval na to, co označil za pokus o úplné zablokování své služby. „Snaha izolovat více než 100 milionů uživatelů od soukromé a bezpečné komunikace je krokem zpět a může vést pouze k menší bezpečnosti lidí v Rusku," reagoval WhatsApp.
Některé doménové názvy spojené s WhatsAppem zmizely z ruského národního registru doménových jmen. To znamená, že zařízení připojená v Rusku přestala od aplikace získávat její IP adresy a že přístup byl možný pouze prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN).