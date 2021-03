Llegalizace marihuany je ve státě New York na spadnutí | E15.cz

Zákonodárci ve státě New York se ve čtvrtek podle amerických médií dohodli na postupu kolem dlouho projednávané legalizace marihuany pro rekreační účely. Chystaný zákon by měl zrušit tresty za držení malého množství omamné látky, zřídil nový „úřad pro správu konopí“ a položil základy pro vznik sektoru s potenciálem na roční obrat v řádu miliard dolarů.

Deník The New York Times informoval, že po vícero neúspěšných pokusech je na světě dohoda mezi zákonodárci a demokratickým guvernérem Andrewem Cuomem. V plánu je podle listu marihuanu legalizovat pro lidi starší dvacet let a umožnit vznik „konzumačních míst“, kde by užívání drogy bylo povolené, přičemž by tam byl zakázán alkohol. Dohoda zahrnuje i možnost pěstovat doma až šest rostlin konopí pro osobní užití.

Návrh zákona, který by ukotvoval tyto změny, zatím není hotový, ovšem spekuluje se o tom, že by mohl být schválen už příští týden. Od přijetí „konopného zákona“ k uvedení do praxe by nicméně vedla poměrně složitá cesta a podle NYT se bude na start legálního prodeje marihuany v New Yorku pravděpodobně čekat ještě více než rok.

Podle informací televize CNN se počítá s vytvořením úřadu pro správu nakládání s konopím, který by na nově vzniklý trh dohlížel. Maloobchodní prodej marihuany by údajně podléhal devítiprocentní státní dani a čtyřprocentní lokální dani.

Podle NYT by připravovaný zákon mohl vytvořit desetitisíce pracovních míst, autoři iniciativy zároveň uvádí, že chtějí část daňových příjmů nasměrovat do komunit nejvíce zasažených „válkou proti drogám“. Vyloučené lokality prý podpoří také způsob rozdělování příslušných podnikatelských licencí.

Vedení státu New York plán prezentuje i jako součást snahy skoncovat s dosavadní praxí vymáhání protidrogových zákonů, které nepoměrně pociťovali černoši a obyvatelé s latinskoamerickými kořeny. Očekávaná norma by povolovala držení marihuany v množství menším než 85 gramů a umožnila vymazání záznamů o trestech za činy, které by se staly legálními.

„Až bude tento zákon konečně odhlasován a podepsán, New York bude moci říct, že jsme konečně zúčtovali se škodlivými trestními zákony, které nedosáhly ničeho jiného, než že ničily lidem životy,“ prohlásila státní senátorka Liz Kruegerová.

Newyorská iniciativa navazuje na dřívější kroky několika dalších států ovládaných politiky Demokratické strany. Sousední New Jersey rekreační užívání marihuany pro lidi od 21 let legalizovalo v únoru.