Pobrexitový spor o irskou hranici je blízko vyřešení | E15.cz

✅ Amerika sčítá volební hlasy, daří se republikánům

Ve Spojených státech skončily kongresové volby. Američané vybírali celou Sněmovnu reprezentantů a třetinu Senátu, stejně jako guvernéry ve 36 státech. Na mnoha místech v zemi aktuálně probíhá sčítání hlasů. Podle očekávání se daří Republikánské straně, která prakticky určitě ovládne dolní komoru amerického Kongresu. Na celkový výsledek si ale ještě musíme počkat. Za velký úspěch republikánů média označují zejména přesvědčivé vítězství guvernéra Rona DeSantise na Floridě. DeSantis patří mezi republikány, kteří by mohli kandidovat na prezidenta USA v roce 2024.

✅ Londýn a Brusel našli společnou řeč

Velká Británie a Evropská unie se přiblížily urovnání dlouhodobého sporu o dodržování pobrexitových obchodních pravidel. Podle irského ministra zahraničí Simona Coveneye by nová dohoda mohla být uzavřena do konce roku a odvrátila by tak hrozící obchodní válku mezi Británií a sedmadvacítkou. Příčinou sporu byl zejména pohyb zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království, jenž by měl podléhat celním kontrolám. Pomoci má nová virtuální databáze, která umožní Bruselu zboží sledovat.

✅ Čínští miliardáři zchudli nejvíce za dvě dekády

Hodnota majetku nejbohatších Číňanů se v letošním roce snížila nejvýrazněji za dvacet let. Přispěla k tomu zejména přísná opatření proti šíření pandemie koronaviru a související propad čínských akciových trhů. Nejvíce zchudla majitelka developerské společnosti Country Garden Ceng Jü-čchün, jejíž bohatství se za rok 2022 zmenšilo z více než dvaceti miliard dolarů na současných 6,1 miliardy dolarů, zhruba 147 miliard korun. Velmi si pohoršil i zakladatel sociální sítě TikTok Čang I-ming. Jeho jmění spadlo o 28 procent na 35 miliard dolarů.

✅ Google pomůže Renaultu s vývojem moderních vozidel

Francouzská automobilka Renault rozšíří svoji dosavadní spolupráci s americkým technologickým gigantem Google. Nové partnerství umožní Renaultu vytvořit to, co výrobce nazývá „softwarově definovaným vozidlem“. Společnosti plánují pomocí umělé inteligence vytvářet takzvaná digitální dvojčata nových automobilů. Digitální dvojčata jsou repliky fyzických objektů ve virtuálním prostředí. Jejich smyslem je tyto objekty otestovat a monitorovat před použitím v reálném světě.

Stane se dnes