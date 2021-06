Facebook bude blokovat Trumpa ještě dva roky | E15.cz

Demonstrace v Budapešti

Tisíce Maďarů vyšly o víkendu do ulic Budapešti, aby protestovaly proti plánované výstavbě nového kampusu čínské univerzity Fu-tan. Ten chce v hlavním maďarském městě vybudovat premiér Viktor Orbán. Čína by měla zapůjčit Maďarsku na konstrukci kampusu 1,3 miliardy eur, přes 33 miliard korun. Řadě Maďarů se však projekt vůbec nezamlouvá a mají obavy i o výši částky, kterou bude jejich stát dlužit Pekingu. Demonstrací se zúčastnil liberální primátor Budapešti Gergely Karácsony, jenž chce příští rok kandidovat ve volbách proti Orbánovi na nového předsedu vlády. Karácsony už dříve tvrdil, že pokud čínský kampus vznikne, zasadí se o to, aby ulice v jeho blízkosti nesly názvy jako „Dalajlámova“ či „Ujgurských mučedníků“.

Státy G7 se dohodly na jednotné korporátní dani

Členové skupiny G7, tedy sedmi nejvyspělejších ekonomik světa, se po mnoha letech vyjednávání konečně dohodli na zavedení daně ze zisku globálních firem v minimální výši patnáct procent. Cílem dohody je odradit nadnárodní společnosti, jako jsou Google či Amazon, od přesouvání svých sídel do zemí s nižší úrovní zdanění. Dohoda se má stát základem pro globální pakt, který by mohl být sjednán už příští měsíc na půdě skupiny zemí G20 a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Toshiba odmění akcionáře

Japonský průmyslový gigant Toshiba odkoupí od investorů nazpět šest procent svých vlastních akcií v hodnotě sto miliard jenů, asi 19 miliard korun, uvedla agentura Reuters. Konglomerát zároveň vyplatí akcionářům mimořádnou dividendu ve výši padesát miliard jenů. Toshiba se tímto krokem snaží uklidnit své podílníky. Firma se v posledních letech potýkala s několika skandály, včetně falšování účetnictví a rozsáhlých ztrát souvisejících s americkou jadernou divizí. Letos v dubnu proběhla v médiích zpráva, že podnik chce za bezmála půl bilionu korun převzít britská investiční společnost CVC Capital Partners. Ta by Toshibu následně stáhla z tokijské burzy. K transakci nicméně prozatím nedošlo.

Facebook by mohl odblokovat Trumpa

Americká společnost Facebook změnila časově neohraničené blokování účtů republikánského exprezidenta USA Donalda Trumpa. Podle nového prohlášení korporace nebude Trump smět používat sociální sítě Facebook a Instagram nejméně do ledna roku 2023. Poté firma svá stanoviska opět přehodnotí. Zákaz tedy může být případně prodloužen. Bývalý šéf Bílého domu rozhodnutí společnosti označil za „urážku milionů lidí, kteří pro něj hlasovali ve volbách“. Facebook Trumpa odstřihl od jeho účtů letos v lednu po útoku exprezidentových příznivců na sídlo amerického Kongresu. Politika zablokovala i společnost Twitter.

Thankful to 🇨🇿 Senate President @Vystrcil_Milos for showing me around wonderful Prague. This is my first visit to 🇨🇿. There are also so many places meaningful for Belarusians. We laid flowers to the plaque commemorating Belarusian humanist Francisk Skaryna. pic.twitter.com/WmEtkHPNAX