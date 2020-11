Maďarsko a Polsko zablokovaly rozpočet EU. Na světě je další nadějná vakcína | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Polsko-maďarský blok

Maďarsko a Polsko zablokovaly přijetí rozpočtu Evropské unie na období 2021 až 2027. Oba státy nesouhlasí s tím, aby bylo vyplácení peněz z evropských fondů podmíněno dodržováním principů právního státu. Veto dvojice členských zemí se vztahuje jak na plánovaný fond koronavirové pomoci ve výši 750 miliard eur, tak i sedmiletý unijní rozpočet ve výši téměř 1,1 bilionu eur.

Americké go home

Pomalu končící americký prezident Donald Trump hodlá na závěr svého mandátu dále snížít počty amerických vojáků v Afghánistánu a Iráku. V první jmenované zemi plánuje snížení o polovinu na 2500 vojáků. V Iráku má množství amerických mužů a žen ve zbrani klesnout z 3000 na 2500. Trumpův plán ale narazil na odpor ve vlastním táboře. Proti se postavil například lídr senátní republikánské většiny Mitch McConnell.

Z trhů a burz

Nadějné vyhlídky

Americké akcie se opět nesly na optimistické vlně. Důvodem bylo oznámení farmaceutické společnosti Moderna, že její vakcína proti COVID-19 má účinnost 94,5 procenta. Vlnu optimistických zpráv ohledně vývoje vakcíny, která by zastavila šíření koronaviru, odstartovala už minulý týden americká společnost Pfizer, jejíž očkovací látka má podle sdělení výrobce 90procentní účinnost. Spojené státy by do konce tohoto roku mohly mít 60 milionů dávek vakcíny, napsala agentura Reuters.

Ázerbajdžánský plyn

Plynovod Trans Adriatic Pipeline, který přivádí plyn z Ázerbájdžánu do Itálie, zahájil po více než čtyřech letech od startu stavebních prací komerční provoz. Oznámilo to konsorcium majitelů plynovodu. Projekt je důležitou součástí plánu EU na zajištění energetické bezpečnosti, diverzifikace zdrojů a snížení energetické závislosti na Rusku. Roční kapacita TAP je deset miliard metrů krychlových plynu v V případě zájmu je možné ji až zdvojnásobit.

Tweet dne

„Program obnovy uskutečníme s vyššími mzdami - včetně 15 dolarové minimální mzdy -, lepšími benefity a se silnějšími právy v kolektivním vyjednávání, které pomůžou vytváření rodin. To je nejlepší cesta k obnově střední třídy. “

Příští prezident USA Joe Biden naráží na plán pomoci americké ekonomice stižené dopady koronavirové pandemie. Prosazuje rychlé schválení navrhovaného balíčku. Jednal o tom předtím se zástupci odborů a šéfy velkých maloobchodních, technologických a automobilových společností.

Stane se dnes