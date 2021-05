Maďarsko výrazně sníží daň pro výnosy z kryptoměn | E15.cz

Maďaři uleví investorům do digitálních měn

Maďarská vláda plánuje od příštího roku významně snížit daň obchodníkům s kryptoměnami. Investoři do digitálních měn jako je bitcoin či ethereum by měli ze svých zisků odvádět do státní kasy o polovinu méně než dosud. Sazba daně se změní ze současných 30,5 procenta na 15 procent. Maďarský ministr hospodářství Mihály Varga doufá, že díky tomu spekulanti nebudou své příjmy z kryptoměn skrývat a celý trh se stane daleko transparentnější. Maďarsko není v řešení tohoto problému osamocené. Vlády na celém světě si aktuálně lámou hlavy nad tím, jak čím dál tím dražší digitální měny regulovat.

Itálie nalije další miliardy do zkrachovalých aerolinek

Italský premiér Mario Draghi zvažuje, že nalije dalších sto milionů eur, tedy přes 2,5 miliardy korun do zkrachovalých státních aerolinek Alitalia. S odvoláním na své zdroje o tom ve středu informovala agentura Bloomberg. Draghi tak zřejmě chce udržet aerolinky v chodu minimálně pro letošní letní sezónu. Italská vláda již dříve poskytla letecké společnosti 50 milionů eur na proplacení dubnových mezd. Alitalia vyhlásila bankrot už před koronakrizí a od roku 2017 je ztrátový podnik závislý na finančních injekcích od státu. Evropská unie dlouhodobě tlačí na to, aby firma prošla zásadní restrukturalizací. V budoucnu má dojít i ke změně jejího názvu.

Akcie v USA se opět propadly i kvůli rekordní inflaci

Americké akcie pokračovaly již třetí den za sebou ve výrazném poklesu. Investory znepokojil zejména růst inflace v USA, která v dubnu dosáhla na 4,2 procenta, což je nejvyšší hodnota od finanční krize v roce 2008. Index S&P 500 ztratil 2,14 procenta, Dow Jones odevzdal 1,99 procenta a Nasdaq Composite se propadl o 2,67 procenta. Evropské trhy včera naopak posílily. STOXX Europe 600 zpevnil o 0,3 procenta. Německý DAX přidal 0,2 procenta, francouzský CAC 40 si polepšil o 0,19 procenta a britský FTSE 100 vyrostl o 0,82 procenta.

Nová kasina v Sydney budou bezhotovostní

Australští regulátoři se dohodli na velmi neobvyklém kroku. Zákazníci jediných dvou kasin v Sydney - The Star a Crown Sydney, která mají být teprve otevřena, budou mít při hrách a sázkách zakázáno používat hotovost. Pravidlo se bude rovněž vztahovat na kasina společnosti Crown Resorts ve městech Melbourne a Perth. Australské úřady tak hodlají zabránit tomu, aby v podnicích docházelo k praní špinavých peněz. Crown Resorts byla v minulosti několikrát podezřelá z provádění nelegálních aktivit. Majitel firmy - australský miliardář James Packer utratil za nově vybudované kasino v Sydney 2,2 miliardy australských dolarů, čili asi 36 miliard korun.

Freedom only survives if we protect it. We must speak the truth. The election was not stolen. America has not failed. pic.twitter.com/H4KrMxkPdy