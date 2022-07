Majitel Facebooku Meta Platforms pomůže ukrajinským firmám | E15.cz

✅Rusové hledají nové spojence v Africe

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se snaží upevnit vliv Moskvy v afrických zemích, všímají si světová média. Lavrov v tomto týdnu postupně navštíví Egypt, Kongo, Ugandu a Etiopii. Pokouší se přesvědčit tamní politiky, že Rusko nemůže za současné vysoké ceny potravin a hnojiv, které těžce dopadají právě na Afriku. Utužovat vazby s tímto kontinentem plánují i Spojené státy. V prosinci chtějí uspořádat summit afrických lídrů ve Washingtonu.

✅ Meta Platforms investuje do obnovy Ukrajiny

Mateřská společnost Facebooku či Instagramu se zapojí do hospodářské obnovy Ukrajiny zasažené válkou. Oznámil to viceprezident Meta Platforms Nick Clegg. Podnik investuje 1,5 milionu dolarů, více než 36 milionů korun do vybudování specializovaného řešení pro ukrajinské malé a střední firmy. Poskytne jim vzdělávací příležitosti a tipy, jak úspěšně řídit podnikání v digitálním světě. Meta na programu spolupracuje s ukrajinským ministerstvem pro digitální transformaci.

✅ Alphabetu vzrostly tržby o 13 procent, Microsoft zklamal

Majitel Googlu – americká technologická společnost Alphabet – zvýšil ve druhém čtvrtletí své tržby o 13 procent na 69,7 miliardy dolarů. Firma tak podle zahraničních komentátorů dokazuje, že je schopná ustát, pokud se příští rok některé státy ocitnou v recesi. Své kvartální hospodářské výsledky v úterý oznámil také Microsoft. Jeho tržby i zisk zaostaly za očekáváním analytiků. Přispělo k tomu několik faktorů včetně silnějšího dolaru, zpomalení růstu divize osobních počítačů a nižších výdajů za reklamu.

✅ Unilever bude zdražovat

Britský výrobce potravin a hygienických potřeb Unilever, jenž působí i v Česku, v úterý varoval zákazníky, že bude letos nadále zdražovat své produkty. Potýká se totiž s nebývale vysokou inflací na mnoha klíčových trzích. Náklady firmy za současný finanční rok zřejmě vzrostou o 4,6 miliardy eur, zhruba 113 miliard korun. Akcie Unileveru včera zpevnily téměř o tři procenta.

Stane se dnes