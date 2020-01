Slovenské volby: Hrozí pat a nové hlasování | E15.cz

Do hlasování o složení slovenského parlamentu zbývá padesát dní. Kdyby ústavní soud země nepozastavil platnost zákona o prodloužení moratoria na zveřejňování předvolebních průzkumů, voliči už by se do konce února nedozvěděli, jak si strany stojí. Situace na politické scéně je přitom napínavá. Šetřením veřejného mínění sice vévodí vládní Smer-SD, mezi dalšími uskupeními jsou ale malé rozdíly. Zemi hrozí politický pat a opakování hlasování či úřednická vláda.