Mayová hraje s brexitem o čas | E15.cz

Theresa Mayová získala mandát, který jí umožňuje znovu vyrazit do Bruselu a vyjednat alternativní plán namísto irské pojistky.

Britská ministerská předsedkyně zvažuje několik řešení, která by mohla nynější podobu irské pojistky v brexitové dohodě nahradit. Jde ale většinou o návrhy, které Evropská unie už dříve odmítla, jako je například časové omezení platnosti pojistky. Všechny alternativy irské pojistky už stihl mezitím odsoudit irský premiér Leo Varadkar. „Nevím, co jsou tato alternativní ujednání. Již jsme v této situaci byli a já nevěřím, že taková opatření existují,“ řekl premiér před irskými poslanci.

Právě v absenci alternativy schůdné pro obě strany vidí hlavní problém i bývalý tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. „Jediné, co úterní schválení návrhu poslance Grahama Bradyho premiérce dává, je možnost zaletět do Bruselu a zkusit tam něco vyjednat,“ uvedl Prouza pro deník E15. Premiérka podle něj může v debatách s unijními lídry argumentovat alespoň tím, že ví, co britští poslanci chtějí.

Analytik Vít Havelka z thinktanku Europeum si myslí, že se Theresa Mayová snaží hrát o čas. „Je možné, že bude rozhodnutí posouvat natolik, až budou poslanci skutečně stát před rozhodnutím, že buď požádají o prodloužení vyjednávacího období, schválí současnou dohodu, nebo najdou nějaké alternativní řešení, například předčasné volby nebo druhé referendum,“ říká Havelka.

K možnostem vyjednávání se hned po úterním hlasování vyjádřil předseda Evropské rady Donald Tusk. Uvedl, že Evropská unie je ochotna upravit obsah právně nezávazné politické deklarace o brexitu. V úvahu připadá i posunutí vystoupení za březnový termín, což ale kvůli květnovým eurovolbám není příliš pravděpodobné.

Evropská unie se pomalu chystá na brexit bez dohody. Evropská komise včera navrhla unijním státům nouzová opatření, která na něj měla společenství připravit.