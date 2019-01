Žádná finální dohoda s Babišem nepadla, říká Hřib k úřednické čtvrti v Letňanech | E15.cz

Praha je ochotna poskytnout vládě Andreje Babiše (ANO) pozemky pro výstavbu adminitrativní čtvrti v Letňanech. Vyplynulo to ze schůzky mezi Babišem a pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), který si však určil řadu podmínek. Kromě jiného i to, že stát na oplátku zafinancuje dostavbu městského okruhu za 60 miliard. Podle Hřiba k žádné finálně dohodě zatím nedošlo.

Proč jste přistoupil na ten úřednický areál?

Nepadla žádná finální dohoda. V médiích to zní, jako kdybychom se dohodli, ale nebylo dosaženo žádné dohody. Jednali jsme s panem premiérem o komplexním řešení vztahů mezi Prahou a státem. Usilujeme o to, aby Praha byla moderním městem krátkých vzdáleností. Navrhovali jsme, aby v Letňanech vznikla moderní severní nemocnice a k tomu dostupné bydlení, a aby tam vznikl nějaký podíl administrativních kapacit. Celá struktura nové čtvrti by měla být navržena v mezinárodní architektonické soutěži, aby bylo zaručeno, že vytvoříme společně opravdu hezkou část města.

V souvislosti s takovým masivním stavebním developmentem by pochopitelně došlo také k navýšení dopravy v oblasti. Podmínkou je proto, aby stát zafinancoval dostavbu vnitřního okruhu. To je investice zhruba ve výši 60 miliard korun.

Tu nemocnici za 8,5 miliardy by měl také postavit stát, půjde o přestěhovanou Bulovku. Kromě toho jsme jednali o tom, aby se uprázdněné státní budovy na Bulovce převedly do vlastnictví Prahy. Realizoval by se tam projekt dostupného bydlení. Také jsme se bavili o tom, že by měla být karlínská kasárna převedena na Prahu, abychom měli kam převést magistrát ze Škodova paláce, který máme pronajatý.

Nebylo dosaženo dohody, ale připouštíte možnost, že by tam ten úřednický areál mohl vzniknout?

Nebude to úřednický areál. Ta architektonická soutěž by měla vést právě k tomu, aby nevznikla monotematická čtvrť. Právě proto, že tam bude mix moderní nemocnice, bydlení a administrativ, by tam měla vzniknout moderní čtvrť.

Dobře, ale je vhodné, aby lidé jezdili na úřady až na kraj města?

To jsou ministerstva a tam se příliš nejezdí, jako občan tam nemusíte moc chodit. Určitý podíl bydlení by měl být navíc pro lidi, kteří tam budou pracovat, třeba i v té nemocnici. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že by nemělo jít o monotematickou čtvrť, o žádné ghetto, ale skutečně o mix těch funkcí.

Byl Babiš ochoten přistoupit na podmínku s vnitřním okruhem?

A priori to neodmítl, takže o tom budeme dále jednat.

Je to ale vaše zásadní podmínka?

Tak samozřejmě. Pokud dojde v té lokalitě k navýšení dopravní intenzity, tak je jasné, že Praha nemůže nést veškeré náklady na kompenzaci těchto navýšení. To je logické.

Představil vám Babiš nějakou konkrétní představu toho areálu a výnosu celého projektu?

Ne. To je právě věc, která je stále nedořešená. Já jsem chtěl, aby nám předali seznam budov, které by se vyklidily. Bohužel jsem je nedostal. Paní ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu mi ho odmítla předat. Přitom je ten seznam pochopitelně zcela zásadní a je to rozhodující faktor pro to, abychom mohli posoudit, jaké dopady bude mít vyklizení a změna účelu budov v centru Prahy.

V některých případech mi ten plán, který jsem viděl v médiích, vůbec nepřijde dobrý. Například se počítá s uvolněním budovy ministerstva životního prostředí, kterou pan premiér označil jako „takový panelákový barák“. Přitom je to budova, která se stavěla jako administrativní, nedávno se tam měnila fasáda, okna, na střeše je fotovoltaická elektrárna, vytvořila se tam dětská skupina pro pracovníky. Z mého pohledu je tato budova energeticky úsporná a komfortní pro pracovníky, takže mi není jasné, proč zrovna tuto budovu by měl stát vyklízet a zbavovat se jí. Ten plán má celou řadu nedostatků, které je nutné vyřešit.

Tyto své kroky jste konzultoval v koalici? Je to rozhodnutí koalice, že areál zvážíte?

Nemocnice v Letňanech je nápad Prahy sobě, pana Jana Čižinského. Ta otázka řešení dopravy, že potřebujeme, aby stát zafinancoval stavbu vnitřního okruhu, na tom je taky koaliční shoda. To znamená, že ohledně tohoto není v koalici žádný rozpor.

S nemocnicí nesouhlasí Středočeský kraj, podle něj to ohrozí jejich zdravotnická zařízení.

Já myslím, že je to nějaké nepochopení toho, že ve skutečnosti má jít o přesun nemocnice Na Bulovce. Nejde o novou nemocnici ve smyslu přidání kapacity, to bychom museli i někde vzít ty pracovníky. Jedná se jen o přesun. Nemocnice v Letňanech by „ohrožovala“ středočeské nemocnice stejně, jako je nyní „ohrožuje“ Bulovka.