Meloniová v Itálii míří do premiérského křesla, libra pokračuje v poklesu | E15.cz

✅ V Itálii uspěl blok pravicových stran

V nedělních parlamentních volbách v Itálii jasně zvítězil pravicový blok. Favorizovaná aliance získala zhruba 44 procent hlasů. Středolevá Demokratická strana už uznala porážku a oznámila, že bude hlavní opoziční silou. Předpokládá se, že vítězné formace vytvoří v Itálii nejvíce pravicovou vládu od druhé světové války.

Nejsilnějším jednotlivým politickým subjektem se stala nacionalistická strana Bratři Itálie. Její šéfka Giorgia Meloniová by se tak mohla stát první ženou v čele italské vlády. Zisk pravicového bloku by měl stačit na to, aby získal většinu ve Sněmovně i Senátu. Strana Bratři Itálie, která ještě před čtyřmi lety přesvědčila jen 4,4 procenta voličů, by si měla připsat zisk kolem 26 procent hlasů.

„Pokud jsme povoláni vládnout tomuto národu, učiníme tak pro všechny Italy s cílem sjednotit lid, vyzdvihnout to, co je spojuje, spíše než to, co je rozděluje,“ řekla novinářům Melnoniová. „Nezradíme vaši důvěru,“ dodala.

✅ V Dagestánu vypukly ostré protesty proti mobilizaci

Policie se v neděli střetla s odpůrci mobilizace v Dagestánu na jihu Ruska. Protesty ukazují míru nespokojenosti s rozhodnutím prezidenta Vladimira Putina, na jehož základě mají být do války na Ukrajině odvedeny další statisíce mužů.

První vojenskou mobilizaci v Rusku od druhé světové války vyhlásil Putin ve středu, v následujících dnech vyvolala protesty v desítkách měst po celé zemi. Hněv veřejnosti zřejmě obzvláště silný v chudých regionech obývaných etnickými menšinami, jako je právě Dagestán.

Desítky videí zveřejněných na sociálních sítích ukazovaly střety s policií v Machačkale, hlavním městě této ruské autonomní republiky na pobřeží Kaspického moře. Protestující na nich volali „ne válce“. Na jednom snímku byla zachycena skupina žen bránících v pohybu policistovi, další ukazovaly násilné střety, včetně zatýkání demonstrantů.

Podle lidskoprávních aktivistů bylo po celém Rusku v uplynulých dnech zatčeno během protestů proti mobilizaci více než dva tisíce lidí. Opoziční list Novaja Gazeta zase napsal, že od středečního vyhlášení částečné mobilizace už ze země uprchlo více než 260 tisíc mužů.

✅ Libra klesla na rekordní minimum vůči dolaru

Libra klesla na rekordní minimum vůči dolaru v souvislosti s reakcí trhů na největší snížení daní ve Spojeném království za posledních padesát let. Na začátku asijského obchodu se libra propadla těsně pod 1,04 dolaru, než se mírně zotavila a ráno britského času stála kolem 1,05 dolaru. V Británii tak panují obavy z prodražení dovozu ropy a plynu.

Britská vláda chystá soubor opatření, která mají v zemi podpořit hospodářský růst a pomoci zmírnit nejhorší krizi životních nákladů za desítky let. Součástí pomoci jsou miliardové daňové škrty, největší od roku 1972, a dotace zhruba 60 miliard liber na snížení účtů za plyn a elektřinu pro domácnosti a podniky.

✅ Část unijních zemí žádá zákaz dovozu diamantů z Ruska

Polsko, Irsko, Litva, Estonsko a Lotyšsko požadují, aby Evropská unie přestala z Ruska dovážet diamanty. Uvádějí to ve společném návrhu, k němuž se dostala agentura Reuters. Zákaz dovozu ale dosud bojkotovala Belgie, protože belgické město Antverpy je světovým centrem obchodu s diamanty.

EU nyní připravuje seznam dalších sankcí vůči Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Od 24. února, kdy ruská vojska zahájila invazi na Ukrajinu, už zavedla šest sankčních balíků. Pokud se má vyslovit pro další zákaz, potřebuje k tomu souhlas všech členských zemí.

Centrum obchodu s diamanty v Antverpách uvedlo, že sankce mu sníží objem transakcí o 30 procent a nahrají konkurenci. Klienti by podle antverpského centra měli mít možnost sami se rozhodnout, zda ruské diamanty chtějí.

Stane se dnes

Ministryně obrany Jana Černochová předstoupí před podvýbor Evropského parlamentu pro bezpečnost a obranu.

Uskuteční se jednání ministrů zemědělství států EU, které povede český ministr Zdeněk Nekula.

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová vystoupí v Evropském parlamentu.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydá aktualizovaný výhled ekonomiky.