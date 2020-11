Nepodmíněný příjem 1200 eur. Němci zahajují experiment | E15.cz

Šťastnější, svobodnější a kreativnější společnost, která se nebude trápit strachem o zajištění živobytí. To je podle zastánců nepodmíněného příjmu hlavní výhoda navrhované revoluce v sociálním zabezpečení. Jak by takový život vypadal, si od jara nadcházejícího roku mohou vyzkoušet obyvatelé Německa, kteří se mohou do dneška možností přihlásit se do takové studie. Experiment bude na rozdíl od jiných zemí financován výhradně ze soukromých zdrojů.