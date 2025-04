Stanice NPR s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele, který není oprávněn hovořit veřejně, na svém webu napsala, že Bílý dům již zahájil proces hledání nového ministra obrany. Týž zdroj také rozhlasu potvrdil, že se Hegseth minulý měsíc podělil o detaily plánovaných úderů v Jemenu se svou ženou a bratrem v chatu na osobním telefonu, a to jen několik minut poté, co jej o nich informoval vysoký představitel armády. Zprávu o druhém skupinovém chatu na platformě Signal o jemenské misi přinesl jako první deník The New York Times.

Zjištění existence druhého chatu na Signalu vyvolává další pochybnosti o tom, jak Hegseth nakládal s velmi citlivými daty na platformě, která nemá certifikaci pro sdílení utajovaných informací. Přichází rovněž pro něj v obzvláště choulostivé chvíli, kdy byli minulý týden po interním vyšetřování úniku informací z Pentagonu odvoláni vysoce postavení činitelé.

Hegseth ve druhém chatu sdílel podobné informace, o kterých v březnu informoval časopis The Atlantic. Jeho šéfredaktor Jeffrey Goldberg byl omylem zařazen do chatové skupiny na Signalu spolu s dalšími vrcholnými představiteli administrativy Donalda Trumpa. Získal tak přístup k americkým plánům útoku v Jemenu.

Osoba obeznámená se záležitostí, která hovořila pod podmínkou anonymity, agentuře Reuters sdělila, že ve druhém chatu bylo asi deset lidí. Vytvořen byl v době, kdy Kongres Hegsetha potvrzoval do funkce, a jeho cílem bylo probírat v něm administrativní záležitosti, nikoliv podrobné vojenské plánování. Hegseth tam nicméně později sdílel harmonogram leteckých úderů v Jemenu.

Hegsethova manželka Jennifer, bývalá producentka v televizi Fox News, se podle snímků, které zveřejnil Pentagon, účastnila citlivých setkání se zahraničními vojenskými protějšky. Během březnového jednání Hegsetha s britským ministrem obrany v Pentagonu bylo vidět, že sedí za svým manželem v zasedací místnosti. Zaměstnankyní ministerstva obrany podle agentury DPA není. Hegsethův bratr je styčným důstojníkem amerického ministerstva vnitra v Pentagonu.

Nejnovější odhalení přicházejí několik dní poté, co byl jeden z Hegsethových nejbližších poradců Dan Caldwell vyveden z Pentagonu, neboť byl označen jako původce úniků informací z ministerstva obrany. Po Caldwellově odchodu byli v pátek ze stejných důvodů propuštěni také Darin Selnick, který se nedávno stal Hegsethovým náměstkem, a Colin Carroll, šéf kanceláře náměstka ministra obrany Steva Feinberga.