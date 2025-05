Provincie Bergamo byla v 70. a 80. letech minulého století podle Reuters domovem asi tuctu továren, které vyráběly vysoké židličky, postýlky, hračky a kočárky, ale trh s tímto zbožím se zhroutil. Počet porodů v Itálii se za poslední dvě dekády snížil o více než třetinu. Podstatně více Italů umírá, než se rodí, populace země se smrskla za deset let o téměř dva miliony lidí. Malé rodinné podniky demografie donutila zavřít a v původním byznysu produktů pro děti v regionu zůstali už jen dva výrobci.

Jednou z firem, které se dosud drží, je Foppapedretti. Situaci dokázala dosud ustát díky včasné diverzifikaci své výroby. Musí ale pokračovat v inovacích a zvažuje rozšíření nabídky o produkty pro velký počet italských seniorů. Společnost vznikla během italského poválečného hospodářského a baby boomu. Její zakladatel Ezio Foppa Pedretti začal vyrábět první dřevěné hračky v roce 1945 z odřezků z továrny svého strýce na rukojeti deštníků.

Firmy ubíjí také čínská konkurence

„Začali jsme jako výrobce hraček, pak jsme se zaměřili na produkty pro školky, ale brzy jsme si uvědomili, že se rýsuje velký demografický pokles,“ řekl agentuře předseda představenstva firmy Luciano Bonetti. Své zkušenosti se dřevem tak firma využila k rozšíření sortimentu o vybavení domácností, nábytek a o zahradní mobiliář.

S původní nabídkou by se totiž firma uživila těžko. Kolem roku 1990 společnost běžně prodávala zhruba sto tisíc dětských židliček a osmdesát tisíc dětských postýlek ročně. „Dnes, když prodáme třicet tisíc postýlek, je to zlatý rok,“ tvrdí Bonetti. Roční obrat firmy ale zůstává od roku 2019 prakticky konstantní na úrovni přibližně 45 milionů eur.

„Čelíme porodní krizi, která v Itálii postupně zničila 35 až 40 procent trhu s výrobky pro děti,“ postěžovala si odborářka Adriana Geppertová z federace kovodělníků Fiom Cgil. K potížím místních firem ale samozřejmě přispívá i nízkonákladová výroba v Číně a v jiných zemích.

Loni na podzim varoval před zánikem pracovních míst kvůli demografickým trendům a levné asijské konkurenci i jeden z nejznámějších výrobců kočárků a autosedaček na světě, italská společnost Peg Pérego. Vyzvala úřady k ochraně místní produkce i k propagaci značky Made in Italy.

Vmáčknou se na seniorský trh?

Přede dvěma lety skupina výrobců předmětů pro děti dokonce vytvořila krátký fiktivní dokument, který měl na problém upozornit. V dystopii se v budoucí Itálii narodilo pouze jedno dítě. „Film si klade za cíl přimět lidi, aby se zamysleli nad současnou situací a dívali se dopředu do roku 2050 s varováním: Buďte opatrní – rozhodnutí, která nyní děláme nebo neděláme, mají důsledky pro naši budoucnost,“ tvrdí profesor demografie Alessandro Rosina z Katolické univerzity v Miláně, který ve snímku vystupoval.

Některé přežívající firmy ale vidí i nové příležitosti. Bonetti zvažuje další rozšíření výroby na produkty pro seniory, jako jsou polohovací křesla, i když ví, že je na tomto trhu poměrně těsno. „Mohlo by se pro nás ještě najít místo. Koneckonců by to byli stejní zákazníci, kteří během svého života nakupovali naše dětské a domácí potřeby a kteří znají kvalitu našich výrobků,“ konstatoval.

Jenže pro jiné společnosti už může být pozdě, protože po hubených letech nemají prostředky na investice do nové výroby. Další firma, která ještě živoří v oblasti Bergama, Cam Il Mondo del Bambino, uzavřela v dubnu dohodu s odbory o propuštění části zaměstnanců. Odbory přitom navrhovaly přejít na výrobu kočárků pro domácí mazlíčky nebo chodítek pro seniory.

Jenže firma se domnívá, že trh pro doma chovaná zvířata je již přeplněný, s dobře zavedenými společnostmi se silnými značkami. Prodej produktů pro seniory je zase problematický, jelikož jde často o zdravotnické prostředky, pro jejichž výrobu je potřeba odborných znalostí.