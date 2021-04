Moskva zvažuje zastavení dovozu českého piva. Podle ekonomů má Rusko omezené možnosti | E15.cz

Moskva v reakci na vyhoštění velkého počtu svých diplomatů z Prahy zvažuje podle listu Kommersant možnosti ekonomických sankcí proti České republice. Ruské úřady mohou omezit dovoz českého zboží, například piva, píše ruský list s odvoláním na dva zdroje z vládních kruhů. Ekonomové se domnívají, že případné ekonomické sankce Ruské federace vůči Česku by mohly v příštím roce zvrátit vzájemnou obchodní bilanci ve prospěch Ruska.

Moskva se „možná bude muset“ uchýlit k ekonomickým sankcím, protože „bezprecedentní agresivní jednání Prahy nemůže zůstat bez odpovědi“, sdělil listu Kommersant jeden z jeho zdrojů s tím, že Rusko nemůže reagovat „čistě zrcadlově“.

Podle ruské federální celní služby klesl obrat vzájemného obchodu mezi Ruskem a Českem kvůli pandemii covidu-19 v loňském roce o 43 procent ve srovnání s rokem předešlým. Tvořil zhruba 5,2 miliardy amerických dolarů (přes 110 miliard korun), přičemž 2,7 miliardy dolarů (přes 57 miliard korun) připadá podle listu na dovoz z Česka do Ruska. Ruské postihy se mohou dotknout některého z průmyslových odvětví, ale úřady budou při vytváření „černé listiny“ vycházet ze zásady „neubližuj sobě“,„ řekly zdroje deníku.

Jeden z nich předpokládá, že se postihy dotknou českého piva. Do Ruska loni podle Kommersantu putoval z Česka chmelový mok v hodnotě 38 milionů dolarů (813 milionů korun), což je o deset procent více než v předcházejícím roce. Ředitel Střediska pro výzkum federálního a regionálního trhu s alkoholem Vadim Drobiz považuje případný zákaz dovozu českého piva za “symbolické popíchnutí„, jelikož Rusko nakupuje v zahraničí jen malou část piva, které Rusové vypijí.

Pokud Rusko omezí dovoz piva z Česka, bude to pro tuzemské pivovary složitá komplikace, řekla výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.. České pivovary do Ruska loni vyvezly půl milionu hektolitrů piv, což jsou zhruba dvě a půl procenta z jejich celkového výstavu.

“Moc pivovarů tam nevyváží, protože ruský trh je složitý, ale samozřejmě i pro ně půjde o složitou komplikaci. V dnešní době, kdy se hledají jakékoli možnosti prodeje včetně těch exportních, je jakákoli ztráta nežádoucí,„ řekla Ferencová.

Jednička českého pivního trhu, Plzeňský Prazdroj, situaci sleduje, ale nyní ji nechce komentovat. “Rusko patří k významnějším zemím pro náš export z pohledu objemu,„ řekl mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. V roce 2019 prodal pivovar rekordních 11,7 milionu hektolitrů piva, z toho v zahraničí 4,5 milionu hektolitrů.

Ekonomové se domnívají, že případné ekonomické sankce Ruské federace vůči Česku by mohly v příštím roce zvrátit vzájemnou obchodní bilanci ve prospěch Ruska. V makroekonomické úrovni bude dopad na export v řádu jednotek miliard korun. Naopak dovoz ropy a plynu do Česka podle nich předmětem sankcí nebudou.

Ruská strana má podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy relativně omezené možnosti, co se týče uvalení dalších sankcí na výrobky dovážené z Česka. Už od srpna 2014 Rusko zakazuje dovoz mléčných a masných výrobků, ryb, ovoce či zeleniny z EU, tedy i z České republiky jako odvetu za sankce ze strany EU související s anexí Krymu.

“Ruské sankce na položky typu piva by se českého zahraničního obchodu jako celku nijak výrazně negativně nedotkly, jakkoli by byli dotčeni někteří konkrétní výrobci či obchodní zprostředkovatelé. Tím méně by se takové sankce dotkly české ekonomiky jako celku. Nelze však vyloučit, že české firmy působící v Rusku tam nyní budou čelit například úřední šikaně nebo jinými podobám ústrku,„ podotkl Kovanda.