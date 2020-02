Na istanbulském letišti havarovalo letadlo | E15.cz

Letadlo podle serveru stanice NTV patří turecké nízkonákladové společnosti Pegasus Airlines. Do Istanbulu přiletělo z Izmiru, který leží na západě Turecka. Na palubě bylo 177 cestujících, uvedla NTV.

Pegasus Airlines provozuje i lety do Prahy.Na záběrech z místa neštěstí je vidět, jak záchranáři evakuují z letadla cestující. Podle ministra dopravy Mehmeta Cahita Turhana si neštěstí nevyžádalo žádné oběti na životech. Letiště Sabihy Gökçenové je kvůli nehodě uzavřené.