Na severu Německa se přemnožili nanduové a ničí řepková pole | E15.cz

Do volné přírody se nandu v Německu dostal kolem roku 2000. Stalo se tak proto, že několik exemplářů uniklo do volné přírody ze soukromých chovných farem. Na přírodní podmínky si pak zvíře zvyklo a proniklo i do biosférické rezervace Schaalsee. Z původních několika zástupců jsou dnes hejna čítající až desítky kusů.

Nanduové byli kvůli nárůstu jejich populace v roce 2015 označeni za potencionálně invazivní druh. V roce 2017 bylo podle oficiálních statistik napočítáno 244 kusů tohoto zvířete, o rok později už to bylo 566. Úřady tak po letech dohadů schválily redukci přemoženého zvířete pomocí aktivního lovu, či ničením vajec. To se stalo loni, a počet ptáků klesl na 456.

Zemědělci, kterým tato zvířata působí škody, měli dlouhou dobu svázané ruce. Dokonce i finanční náhrady za zničení úrody je stále náročné shánět. „Už to není zábava jako na začátku,“ uvedl místní zemědělec Reinhold Jahnke, kterému ptáci poškozují úrodu.

„Získat peníze za způsobené škody je časově namáhavé a pokud už se to podaří, dostaneme pouze polovinu požadované částky. Když už zde tato zvířata žijí, měl by být stát schopen a připraven zaplatit odškodné,“ tvrdí Jahnke.

Celou kauzu ještě více umocňují tvrzení přírodovědců a dalších odborníků. Odborný časopis Audubon uvedl, že prostředí na severu Německa je pro nanduy daleko vhodnější než v místě jejich původu Jižní Americe, kde jejich počty velmi rychle ubývají. V Německu totiž kromě člověka nemají žádného přirozeného predátora, a tak mohou žít v relativním klidu a bezpečí.

Odborníci navíc vyzdvihují i poměrně vysokou inteligenci zvířete, díky které mohou měnit své chování, stávat se obezřetnějšími a stranit se lidí. Hrozí i to, že by se mohli přesunout i do jiné oblasti Německa, čímž by se problém s ničením úrody znásobil.

Aby problémů nebylo málo, přichystal si nandu další „eso v rukávu“. Podle německých zákonů je totiž každý druh, který se jakýmkoliv způsobem uchytí v tamní přírodě, brán jako původní. Tudíž nesmí být omezováno jeho případné šíření do okolních spolkových republik.