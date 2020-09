Zákaz klecového chovu slepic prošel sněmovnou. Ministr Toman nesouhlasí | E15.cz

Klecové chovy slepic musí v Česku do roku 2027 ukončit provoz, rozhodla Poslanecká sněmovna. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) se zákazem nesouhlasí.

Toman prosazoval, aby Česko počkalo na jednotnou úpravu zákazu klecových chovů, kterou chystá Evropská unie. Rada EU se má návrhem, který počítá ze zákazem od roku 2030, zabývat v pondělí, poznamenal Toman.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové nebylo před schválením zákazu klecového chovu slepic vůbec jasné, jak bude jednání probíhat. Během jednání byly podle ní zřetelné názorové rozdíly mezi poslanci za hnutí ANO. „Jsou mezi nimi tací, kteří se fotí se slepičkami stejně, jako pan premiér, ale jsou tam tací, kteří jsou výrazně proti zákazu klecových chovů, což celé působí dost roztříštěně,“ říká Pekarová Adamová. Výrazného zdražení vajec se lidé prý bát nemusí. Státy, ve kterých byly klecové chovy zakázány, nepociťují v cenách žádný větší rozdíl, dodává.

Zákaz klecových chovů prosazovala skupina poslanců kolem Jana Pošváře (Piráti), podle něhož nosnice v klecích jsou týrané a trpí stresem a deprivací.

Odpůrci zase poukazovali na to, že zákaz poškodí české chovatele vůči ostatním v EU a umožní dovoz levných vajec zejména z Polska a Pobaltí. „Vystavili jste Českou republiku velikánskému tlaku na dovozy vajec a likvidujete české výrobce. To je všechno, co jste dokázali,“ prohlásil ministr Toman.