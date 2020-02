Koronavirus připravuje o život už i Američany a Japonce | E15.cz

Dalších 86 obětí smrtícího koronaviru hlásí pevninská Čína. Počet nakažených tam současně vzrostl na 34 546. Ve Wu-chanu nemoci podlehl šedesátiletý Američan, vůbec první oběť z USA. Ve stejném městě zemřel nejspíš ze stejných příčin i Japonec. Také on by byl prvním občanem své země, kterého by usmrtil koronavirus.