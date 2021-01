Navalný byl po příletu do Moskvy zadržen | E15.cz

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl zadržen přímo při pasové kontrole poté, co přiletěl z Berlína do Moskvy na letiště Šeremetěvo. Potvrdila to ruská vězeňská služba. Navalnyj přistál na letišti Šeremetěvo poté, co úřady pro přílety uzavřely letiště Vnukovo. Tam na plánovaný přílet komerční linky z Berlína čekali příznivci opozičního předáka, informují zahraniční agentury i některá ruská média. Navalnyj se vrátil do Ruska po několikaměsíčním pobytu v Německu, kde se zotavoval z otravy nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok.