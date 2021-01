Výbuch v Bejrútu: stopy vedou k Asadovi | E15.cz

Loď s nákladem dusičnanu amonného, který loni explodoval v bejrútském přístavu a zabil na 200 lidí, směřovala nikoli do Mozambiku, jak se uvádělo v dokumentaci, ale do Libanonu. Londýnská společnost Savaro Limited pověřená přepravou je napojená na tři podnikatele s ruským a syrským občanstvím, kteří spolupracují s režimem syrského prezidenta Bašára Asada, píše britský list The Guardian. Asadův režim usiloval usiluje o nákup dusičnanu pro zbrojní účely.