Navalnyj se vrací domů. Švýcaři budou hlasovat o zrušení lockdownu | E15.cz

Top události

Návrat lídra opozice

Ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj ve středu oznámil na Instagramu, že se v neděli vrátí do vlasti. A to navzdory hrozbám ruských úřadů, že může být po vstupu do země zatčen. Kritik prezidenta Vladimira Putina se zotavuje v Německu z otravy jedovatou látkou ze skupiny novičok. Navalnyj a jeho příznivci viní Kreml z pokusu o vraždu. Lídr opozice se prý nyní cítí zcela zdráv a vyzval své stoupence, aby se s ním potkali na jednom z moskevských letišť. Agentura Bloomberg upozorňuje, že pokud by došlo k zadržení Navalného, může to ještě více vyhrotit vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy.

Švýcarské covidové referendum

Švýcaři budou v červnu hlasovat v národním referendu o tom, zda by tamní vláda neměla být zbavena pravomoci zavádět lockdowny a omezovat životy lidí kvůli šíření pandemie koronaviru. Švýcarsko se tím stane prvním a jediným státem na světě, kde mohou občané přímo rozhodnout o zrušení anticovidových restrikcí. Ve Švýcarsku, které má 8,5 milionu obyvatel, stačí k vyhlášení plebiscitu dodat petici s 50 tisíci podpisy. Současné referendum zorganizovala skupina aktivistů s názvem Přátelé ústavy a podpořilo ji 86 tisíc osob. Na nemoc COVID-19 bylo v zemi dosud pozitivně testováno 490 tisíc lidí.

Z trhů a burz

Smíšený den pro akcie

Evropské ani americké akciové burzy se ve středu na směru neshodly. Zatímco investoři v USA zřejmě čekali, jak se vyvine avizované podání ústavní žaloby na odcházejícího prezidenta Donalda Trumpa, ti evropští sledují hlavně vývoj kolem očkování proti koronaviru. Index Dow se mírně snížil o 0,03 procenta. S&P 500 ale vzrostl o 0,23 procenta a Nasdaq zpevnil o 0,43 procenta. V Evropě skončil v zisku třeba německý DAX (+0,11 procenta) i francouzský CAC (+0,21 procenta). Naopak britský FTSE 100 oslabil o 0,13 procenta.

Kanadská firma se chce spojit s Carrefourem

Kanadská společnost Alimentation Couche-Tard, která provozuje řetězec obchodů se smíšeným zbožím, se chce sloučit s francouzským retailovým gigantem Carrefour. Firma včera informovala, že jedná se svým větším konkurentem o spojení. Rozhovory jsou však teprve na začátku a není jisté, zda budou úspěšné. Akcie Carrefouru přesto v reakci na zprávu raketově vyrostly o 13,4 procenta. V současnosti se obchodují za 17,54 eura za akcii. Carrefour provozuje přes 12 tisíc prodejen ve třiceti zemích světa a má asi 320 tisíc zaměstnanců.

Tweet dne

Uganda #Rights2021: Uganda’s authorities broke up opposition rallies, arrested government critics and opposition members, and restricted the media ahead of general elections taking place this Thursday 14 January. https://t.co/GNDky83g3o pic.twitter.com/xTqY6jcOiN — Human Rights Watch (@hrw) January 14, 2021

„Úřady v Ugandě rozpustily opoziční shromáždění, zatkly vládní kritiky a členy opozice a omezily média před parlamentními volbami, které se uskuteční ve čtvrtek 14. ledna.“

Dnešní prezidentské volby v africké Ugandě mají zjevně k demokratickému hlasování daleko. Podle posledních zpráv byli tamní obyvatelé také kompletně odstřiženi od používání internetu.

Stane se dnes