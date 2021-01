Americká ekonomika v turbulentním roce propadla o 3,5 procenta | E15.cz

Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí rostla v přepočtu na celý rok tempem čtyř procent, a výrazně tak zvolnila z předchozího čtvrtletí, kdy hrubý domácí produkt (HDP) vykázal v přepočtu na celý rok vzestup o 33,4 procenta. V prvním rychlém odhadu to uvedlo americké ministerstvo obchodu. Za celý rok, jenž citelně poznamenala pandemie, pak největší ekonomika světa vykázala propad o 3,5 procenta. To je nejvíce za 74 let, respektive od konce druhé světové války.