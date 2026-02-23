Nejlépe placená úřednice EU Lagardeová dostala odměnu, na kterou neměla nárok. Zaměstnanci ECB se bouří
- Prezidentka ECB Christine Lagardeová obdržela 140 tisíc eur od Banky pro mezinárodní platby (BIS) za svou práci v její správní radě.
- ECB svým zaměstnancům zakazuje přijímat odměny za činnost v rámci jejich povinností.
- Odměna pro Lagardeovou vyvolala kritiku mezi zaměstnanci ECB, kteří upozorňují na dvojí metr v přístupu k odměnám.
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová obdržela za loňský rok od Banky pro mezinárodní platby (BIS) zhruba 140 tisíc eur (3,4 milionu korun). ECB přitom svým zaměstnancům zakazuje přijímat odměny od třetích stran za činnosti, které vykonávají jako součást svých úkolů v ECB. Napsal to list Financial Times.
Podle FT si někteří zaměstnanci ECB na interních diskusních fórech přístupných jen pro zaměstnance stěžovali na zjevný dvojí metr v přístupu k odměně prezidentky od BIS. ECB listu potvrdila, že zaměstnanci "nesmějí přijímat odměny za činnost, kterou vykonávají jako součást svých úkolů pro ECB". Nicméně také dodala, že prezident není běžným zaměstnancem, a proto se na něj pravidla pro běžné zaměstnance nevztahují, a místo toho podléhá kodexu chování pro vysoké představitele ECB.
Podle osoby obeznámené s touto záležitostí třeba pracovník ECB, který Lagardeovou doprovází na zasedání BIS, nesmí pobírat odměnu od BIS. Situace prezidentky Lagardeové je však odlišná, protože jako členka správní rady BIS nese rozhodovací a právní odpovědnosti, které ostatní zaměstnanci ECB nemají, a za tuto práci jí BIS vyplácí odměnu, uvedla banka. Podle zdrojů se Lagardeová řídí praxí svých předchůdců - Maria Draghiho a Jeana-Clauda Tricheta, kteří si také peníze od BIS nárokovali.
BIS nezveřejňuje jednotlivě platby pro členy své správní rady. V písemném prohlášení, které v pátek obdrželi německý člen Evropského parlamentu Fabio De Masi a jeho švédský kolega Dick Erixon, Lagardeová poprvé odhalila, že v roce 2025 obdržela od BIS 130 457 švýcarských franků, tedy zhruba 140 tisíc eur.
Základní plat Lagardeové v roce 2024 činil 466 tisíc eur, a dalších 135 tisíc eur obdržela formou různých benefitů. Odhadovaná celková odměna 741 tisíc eur dělá z Lagardeové nejlépe placeného úředníka EU.
Stížnosti na pracovní podmínky
FT upozornil, že zaměstnanci ECB si již delší dobu stěžují na podmínky a pracovní vztahy. Kritizují vedení za neprůhlednost, špatné pracovní podmínky a nespravedlivé praktiky a upozorňují na vysoké riziko vyhoření mezi pracovníky. Napětí vyvrcholilo v říjnu, kdy odbory zastupující zaměstnance podaly žalobu proti bance a obvinily ji z cenzury a zastrašování.
Lagardeová je jednou 18 světových centrálních bankéřů, kteří sedí ve správní radě BIS. Všichni členové mají nárok na roční fixní plat a variabilní odměny za docházku. Přístup jednotlivých centrálních bank k odměnám vypláceným BIS se liší. Šéf americké centrální banky (Fed) ani guvernér Bank of England si odměnu od BIS nenárokují. V případě Fedu to vyplývá z amerických zákonů, které veřejným činitelům zakazují přijímat peníze od zahraničních institucí. Francouzská centrální banka, která patří mezi několik málo institucí, které výši těchto odměn zveřejňují, si nárokuje polovinu pevné složky odměny svého guvernéra vyplácené BIS pro sebe.
BIS je označována za centrální banku centrálních bank. Má přibližně 140 členů po celém světě, kterými jsou centrální banky, měnové orgány a mezinárodní organizace. Těm poskytuje finanční služby, analytické materiály a fórum pro koordinaci měnové politiky a finanční stability.