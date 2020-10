KLDR ukázala mezikontinentální raketu při vojenských oslavách | E15.cz

Na zeditovaných záběrech odvysílaných státní televizí bylo zbraň vidět na transportéru s 11 koly na každé straně, uvedla agentura Reuters a připomněla, že Severní Korea neprovedla test balistických střel déle než půl roku. Vůdce totalitního státu Kim Čong-un však na stranickém zasedání loni v prosinci slíbil, že země bude mít v blízké budoucnosti novou strategickou zbraň.

„Je to zklamání vidět, jak Korejská lidově demokratická republika nadále upřednostňuje zakázaný jaderný a raketový program před tím, aby pracovala na světlé budoucnosti pro severokorejský lid,“ uvedl činitel americké vlády, kterého citovala agentura Reuters. „Spojené státy... KLDR vyzývají, aby začala vážně jednat o kompletním odstranění jaderných zbraní,“ řekl činitel. Analytici poznamenali, že nová raketa zřejmě může nést i více jaderných hlavic.

Severní Korea vysílala v televizi vojenskou přehlídku naposledy v roce 2017, kdy předvedla mnoho velkých mezikontinentálních raket za vrcholícího napětí ve vztazích se Spojenými státy. Tyto rakety byly předvedeny i v únoru 2018, ale žádná mezinárodní média nesměla přehlídku sledovat. Krátce poté následovaly Kimovy schůzky s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, od té doby režim žádné velké rakety nepředvedl.

Tentokrát to bylo poprvé, co se přehlídka konala v časných ranních hodinách, řekl agentuře Reuters nejmenovaný vojenský zdroj. Výročí, které se připomíná řadou koncertů a festivalů, je v celém regionu pozorně sledováno. Pohlíží se na něj totiž jako na jednu z mála předvídatelných událostí, při které by vůdce Kim Čong-un mohl vyslat poselství domácímu i zahraničnímu publiku.

Jihokorejští představitelé předpokládali, že Kim by mohl přehlídky využít jako ukázku síly před listopadovými prezidentskými volbami v USA, když ustrnuly rozhovory o jaderném odzbrojení.

Snímky z komerčních družic už týdny zachycovaly, jak tisíce severokorejských vojáků nacvičují pochod. Přehlídky mohla KLDR podle očekávání Jižní Koreje využít k tomu, aby předvedla nové mezikontinentální střely či nové střely určené pro ponorky.

Zahraniční diplomaté v Pchjongjangu byli často zváni na dřívější oslavy. Tentokrát ale ruské velvyslanectví na sociálních sítích uvedlo, že úřady všem diplomatům letos doporučily, aby se co nejvíce zdrželi cestování po městě, nepřibližovali se k místu konání akce a nepořizovali fotografie ani videa.

Letošní oslavy se konaly v době, kdy izolovaná Severní Korea zavedla přísná opatření proti šíření koronaviru. KLDR nehlásí žádné domácí případy infekce, což ale Jižní Korea a Spojené státy zpochybňují. Státní média uvedla, že omezení způsobila zpoždění v některých klíčových Kimových ekonomických a stavebních projektech, které už nepříznivě zasáhly mezinárodní sankce.

„Působivé a veliké shromáždění během globální pandemie naznačuje, že severokorejské úřady se více zajímají o politické dějiny a morálku lidu, než o prevenci před šířením covidu-19,“ uvedl Leif-Eric Easley, který vyučuje na univerzitě v Soulu.

Čínský prezident Si Ťin-pching v blahopřání Kimovi k výročí uvedl, že má v úmyslu „bránit, konsolidovat a rozvíjet“ vztahy s KLDR.