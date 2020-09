Kim čong-un se za každou cenu snaží ubránit zem před koronavirem | E15.cz

Incident na námořní hranici mezi státy Korejského poloostrova připoutal pozornost k tomu, jak severokorejský režim bojuje proti pandemii koronaviru. KLDR tvrdí, že její vojáci zneškodnili jihokorejského úředníka v rámci snahy o prevenci před zavlečením nákazy do země od sousedů. Pchjongjang se obává, že by rozšíření nemoci ohrozilo režim, a tak přijímá drastická opatření.

Smrt sedmačtyřicetiletého muže, který zmizel v pondělí z lodě při kontrole ilegálního rybaření na pomezí vod obou zemí, vzbudila na jihu velké pozdvižení. Podle Soulu se muž v plovací vestě dostal za hranici, byl zastřelen a spálen. Zasahující vojáci měli údajně na sobě plynové masky a ochranné oblečení.

Pchjongjang uvedl, že jeho vojáci na úředníka vypálili deset ran poté, co se odmítl identifikovat a snažil se uprchnout. Poznamenal, že jejich cílem nebylo spálit tělo, ale „plovoucí zařízení“ muže. Vojáci prý jednali v rámci národní strategie pro boj s koronavirem.

Rozkaz zastřelit potenciální přenašeče

Kim následně nechal svému protějšku ze druhé části ostrova poslat dopis, ve kterém nad incidentem nezvykle vyjádřil politování. „Předseda Kim Čong-un požádal o tlumočení své lítostí na tím, že místo abychom našim krajanům na jihu válčícím s pandemií, poskytli pomoc, přivodili jsme jim a prezidentovi Mun Če-inovi velké zklamání v důsledku tohoto nevídaného neštěstí na moři,“ kál se v dopise komunistický režim.

Zmínka o pandemii dokládá, jakou vážnost jí Pchjongjang přičítá. KLDR kvůli ní krátce po vyhrocení situace ve Wu-chanu uzavřela hranice. V půlce září v obavě ze šíření nákazy vytyčila podél čínské hranice zónu, kde má být zastřelen každý, kdo by mohl koronavirus ze sousední země zavléct.

„Severokorejští pašeráci se pokoušejí překonat hranici, a proto režim vydal tyto pokyny,“ citoval web Radio Free Asia velitele amerických sil v Jižní Koreji Roberta Abramse.

Režim se bojí, že kvůli pandemii padne

Od jara jsou odborníci přesvědčeni, že se severokorejské vedení snaží za každou cenu zabránit rozšíření koronaviru v zemi s chatrným zdravotnickým systémem a chronickou podvýživou části obyvatel. Od té doby se také spekuluje o tom, zda je skutečné možné, aby země zůstala nákazy ušetřena, nebo jsou tato tvrzení jen propagandou režimu. Jediný oficiálně potvrzený případ podezření na infekční nemoc se v červenci týkal bývalého uprchlíka, který se prý po třech letech kajícně vrátil z Jižní Koreje domů.

Experti každopádně nepochybují, by že zdravotnická a humanitární krize znamenala pro režim velké ohrožení. „Pokud se ukáže, že se zdravotnický systém nedokáže postarat o lidi, ztratí důvěru ve svou vládu. Znamenalo by to, že není neomylná,“ řekl nedávno Deutsche Welle neurochirurg Čoj Čung-hjon, který z izolované země utekl před osmi lety.

Přes zmíněná extrémní opatření se v médiích objevily zprávy, že Kim nechal tento měsíc vrátit do Číny dodávku patnácti tisíc respirátorů odpovídajících třídě FFP2, jelikož měl obavu, že byly vyrobeny v Jižní Koreji. „Kupodivu se respirátory vrátily. Důvodem severokorejské firmy k odmítnutí bylo podezření, že nejsou z Číny,“ citoval portál zmíněného rádia nejmenovaného obchodníka z čínského pohraničního města.

Podotkl, že na ochranných prostředcích nebyly žádné etikety, podle kterých by se dal určit jejich původ. Severokorejské úřady ale pojaly podezření kvůli jejich rozdílné kvalitě.

Jihokorejské veřejné mínění je proti severu

Kim v dopise vyjádřil naději, že zabití jihokorejského občana nezhorší vzájemné vztahy. Obyvatele jihu ale zřejmě jen tak neuchlácholí. „Veřejné mínění v Jižní Koreji začíná být opravdu velmi negativní. Už bylo negativní dřív, ale to, co udělali tomu Jihokorejci, je šokující,“ komentoval atmosféru ve společnosti odborník na KLDR z Asijského ústavu pro politická studia v Soulu Ko Mjong-hjon.

V těžké pozici je tak jihokorejský prezident Mun Če-in, jenž usiluje o oteplení vzájemných vztahů, které výrazně ochladly v červnu. Komunistický režim tehdy vyhodil do povětří styčný úřad korejských států nacházející se v pohraničním městě Kesong na území KLDR. Byl postaven v roce 2018 jako zárodek tehdy předpokládané těsnější spolupráce.