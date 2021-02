Němci se vyhnou sankcím. Huawei spolupracuje s prasečími farmami | E15.cz

Sankce pouze pro Rusy

Spojené státy se chystají uvalit sankce na osoby a společnosti, které se podílejí na budování ruského plynovodu v Baltském moři Nord Stream 2. Připravované postihy by se ovšem měly dotknout pouze Rusů a nikoli Němců, uvádí agentura Bloomberg s odvoláním na zákulisní zdroje. Vláda prezidenta Joe Bidena si totiž nechce znepřátelit důležitého evropského spojence. Konkrétní podoba sankcí by mohla být zveřejněna již dnes. Nord Stream 2, který má být spuštěn v letošním roce, bude přivádět zemní plyn z Ruska do západní Evropy. Američané však projekt dlouhodobě kritizují, protože podle nich zvýší závislost EU na Kremlu.

Brusel si došlápl na Maďarsko

Maďarsko dostalo od Evropské komise lhůtu dva měsíce na to, aby změnilo svůj kontroverzní zákon o financování nevládních organizací. Soudní dvůr EU loni rozhodl, že zákon porušuje unijní pravidla. Pokud vláda premiéra Viktora Orbána požadavek nesplní, čeká Budapešť finanční postih. Maďarský zákon, který začal platit v roce 2017, zpřísnil dohled nad tamními neziskovými organizacemi, které jsou financovány ze zahraničí. Směrnice jim ukládá zveřejňovat podrobnosti o svých dárcích. Řada spolků ale nařízení nedodržuje, neboť ho pokládá za protiústavní.

Akcie na obou stranách Atlantiku padaly

Akciové burzy v západní Evropě i USA ve čtvrtek klesaly. Dolů je táhly především špatné hospodářské výsledky některých velkých firem a také nepříznivá data z amerického trhu práce. Index S&P 500 se snížil o 0,44 procenta. Dow Jones oslabil o 0,38 procenta a Nasdaq Composite ztratil 0,72 procenta. Z evropských benchmarků se nejvýrazněji propadla londýnská burza, a sice o 1,4 procenta. 0,82 procenta odevzdal panevropský index STOXX Europe 600. Ve ztrátě skončil i německý DAX a francouzský CAC 40. Na devizových trzích byl nicméně nadále silný zájem o kryptoměny.

Huawei se zaměřil na prasečí farmy

Čínský telekomunikační gigant Huawei začal ve velkém prodávat své technologie na prasečí farmy. Informuje o tom BBC. Společnost tímto způsobem hledá alternativní zdroje příjmů poté, co ji bývalý prezident USA Donald Trump označil za hrozbu pro americkou národní bezpečnost a prodej chytrých telefonů od Huawei se následkem toho propadl ve čtvrtém kvartále loňského roku o 42 procent. Korporace byla také vyloučena z budování 5G sítí v řadě západních zemí. Čína má největší prasečí farmy na světě. Huawei jim nyní dodává technologie, které například umí odhalit, zda jsou zvířata nemocná. Monitoruje také jejich hmotnost a pohyb.

I’m making sure we do everything we can to get the power turned on in Texas and to make sure this never happens again. pic.twitter.com/aSrrZuFjNl