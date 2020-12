Němci žalují vládu kvůli účtům za repatriační lety | E15.cz

Vláda repatriovaným rozeslala téměř 29 tisíc výzev k úhradě poplatků za lety, informovalo německé ministerstvo zahraničí. Odpovědí bylo přes 60 žalob.

Poté, co Světová zdravotnická organizace oficiálně označila šíření koronaviru za pandemii a mnoho zemí po celém světě uzavřelo své hranice, přepravily během jara lety zajištěné německou vládou zpět domů 240 tisíc občanů. Lidé, kteří si své letenky zarezervovali prostřednictvím cestovních kanceláří, byli repatriačními lety přepraveni zdarma. Dalších 65 tisíc cestovatelů, které vláda dopravila z vysoce rizikových oblastí, ale mělo za let zaplatit.

Výši poplatku vláda odvodila od obvyklé ceny letenky do ekonomické třídy z dané oblasti. Například za repatriaci z Kanárských ostrovů tak mají lidé zaplatit 200 eur, za let z Karibiku nebo Jižní Afriky je to již 500 eur a za přepravu z Jižní Ameriky a Asie vláda žádá 600 eur. Nejvíce, rovných 1000 eur, dluží vládě lidé, kteří nastoupili do repatriačních letů v Austrálii, na Novém Zélandu nebo na některém z tichomořských ostrovů.

Německo během jara zorganizovalo 260 repatriačních letů z 65 zemí. Celkem za ně zaplatilo 94 milionů eur. Vláda od léta vyzývá přepravené občany k úhradě repatriačních poplatků a plánuje, že cestující mají zaplatí až 40 procent nákladů na tyto lety. Zatím ale inkasovala jen asi 10,6 milionu eur, tedy 11 procent celkových nákladů. Vláda svůj nárok opírá o takzvaný konzulární zákon, který jí opravňuje repatriační lety zpoplatnit.

Repatriační lety během jara organizovalo i české ministerstvo zahraničních věcí. Přepravily 5082 Čechů a asi tisícovku občanů jiných zemí EU. Ministerstvo lidem přepravu do vlastí s jedinou výjimkou nijak neúčtovalo. „Zpoplatněna byla jen jedna repatriační cesta z Austrálie a Nového Zélandu, kdy se občané na nákladech podíleli částkou 700 eur,“ uvedla pro deník E15 mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Žádné dlužníky úřad neeviduje, poplatek lidé hradili předem.

Celkem ministerstvo na repatriační lety vynaložilo 108 milionů korun. Krátce před Vánoci Evropská unie Česku proplatila 75 procent nákladů všech letů, na jejichž palubách bylo vyhrazeno alespoň deset procent kapacity pro občany jiných zemí EU. Takových byla převážná většina, Česko tak získalo 76,5 milionu korun.