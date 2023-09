Německá policie posílí kontroly u hranic s Českem | e15.cz

„Musíme bezpodmínečně zastavit převaděče, neboť kvůli maximálnímu zisku dávají všanc lidské životy. Proto spolková policie okamžitě začíná s dodatečnými flexibilními kontrolami v klíčových místech pašeráckých tras na hranicích s Českem a Polskem,“ řekla Faeserová.

Německo tak prozatím nezavede stacionární kontroly po vzoru těch, které na vybraných místech provádí od roku 2015 na pomezí s Rakouskem. Zavedení takových kontrol ale Faeserová připouští.

„Stacionární hraniční kontroly připravujeme. Budou to doplňkové kontroly a my uvidíme, co přinesou,“ řekla ministryně v úterý v rozhlasové stanici Deutschlandfunk.

Český ministr vnitra Vít Rakušan uvedl, že kontroly jsou výsledkem dohody obou zemí. „Společné policejní akce na hranicích jsou zaměřené na účinný boj proti převaděčům,“ uvedl.

Již dříve ministr oznámil, že čeští policisté budou v pohraničí hlídkovat spolu s německými kolegy. Hlídky budou postupovat podle vzoru německé spolupráce se Švýcarskem, kde spolkoví policisté mohou v těsné součinnosti se švýcarskými policejními silami provádět kontroly na švýcarském území a bránit tak neoprávněnému vstupu migrantů do Německa.

Faeserová je pod tlakem regionů a konzervativní opozice, aby zastavila nelegální migraci. Do konce srpna v zemi požádalo o azyl 204 tisíc lidí. Očekává se, že do konce roku může být takových žádostí až 400 tisíc.

