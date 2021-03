Německé CDU podráží před volbami nohy korupční skandály i sama Merkelová | E15.cz

Německo čekají o nadcházejícím víkendu důležité regionální volby ve spolkových zemích Bádensko-Württembersko a Porýní-Falc. Jejich výsledek může napovědět, jak dopadnou zářijové volby do spolkového sněmu, během kterých si Němci po téměř šestnácti letech vyberou nového kancléře, jenž nahradí odcházející Angelu Merkelovou. Vládnoucí Křesťanskodemokratická unie (CDU) však místo napadání politických oponentů řeší v týdnu před klíčovým hlasováním vnitrostranické skandály.

Neděle 14. března měla být prvním zásadním testem pro Armina Lascheta, nového lídra CDU, který patří k hlavním favoritům na křeslo příštího německého kancléře.

Bádensko-Württembersko je třetím nejlidnatějším státem Německa a srdcem jeho automobilového průmyslu. Aktuálně zde ovšem dominuje strana Zelených, která suverénně míří za druhým volebním vítězstvím v řadě. V Porýní-Falci zase sahají po prvním místě sociální demokraté. CDU by nutně potřebovala alespoň v jedné z těchto zemí uspět. To se teď ale zdá velmi nepravděpodobné.

Na vině je především aféra, o kterou se postarali poslanec spolkového sněmu za CDU Nikolas Löbel a jeho kolega ze sesterské CSU Georg Nüßlein. Na konci minulého týdne vyšlo najevo, že Löbel si přišel na odměnu 250 tisíc eur, tedy více než 6,5 milionu korun za zprostředkování nákupu roušek mezi dodavatelem z Bádenska-Württemberska a dvěma tamními soukromými společnostmi.

Jen krátce předtím německá policie odhalila, že Nüßlein vyinkasoval až šesticifernou částku v eurech za to, že jeho poradenská firma pomohla vyjednat obří dodávku ústenek z Číny během první vlny koronavirové pandemie. Löbel a Nüßlein jsou nyní vyšetřováni pro podezření z korupce a daňových úniků.

Jak píše německý týdeník Die Zeit, vydělávání na pandemii v době, kdy se řada německých podnikatelů obává o své živobytí, vyvolalo v zemi obrovské pobouření. Skandál znamená pro křesťanské demokraty jenom pár dnů před volbami nepříjemnou ránu.

„Jsme absolutně rozlícení z toho, že se to děje právě teď,“ řekl v úterý deníku Financial Times jeden člen CDU v Bádensku-Württembersku. „Voliči si řeknou, že poslanci už tak vydělávají dost peněz, proč ještě navrch potřebují uzavírat pochybné obchody bokem?“ dodal.

„Lidé už předtím vinili CDU za pomalý rozjezd očkovací kampaně a nesplněné sliby ohledně masového testování a teď tohle. Důvěra ve stranu slábne a tahle aféra to jen urychlí,“ přidává se německý politolog Jürgen Falter z Univerzity Johannese Gutenberga v Mohuči.

Obvinění poslanci nejprve rezignovali na své členství ve straně a oznámili, že po vypršení svých mandátů v srpnu odejdou z politiky úplně. Laschet a mnozí vládní i opoziční politici je však vyzvali, aby složili své funkce ve spolkovém sněmu ihned, což se nakonec na začátku tohoto týdne stalo.

Löbel a Nüßlein nejsou zdaleka jediným problémem, který může koalici CDU a CSU prohrát blížící se volby. Kvůli korupci je aktuálně stíhán také další člen partaje Axel Fischer. Ten je zase podezřelý, že přijal vysoký úplatek od Ázerbájdžánu s tím, že bude na oplátku prosazovat v německé vládě rozhodnutí ve prospěch Baku. Spolkový sněm ho minulý týden zbavil poslanecké imunity. Fischer obvinění popírá.

Podle listu Financial Times nicméně může šance křesťanských demokratů pohřbít i samotná Merkelová. Dříve respektovaná německá kancléřka v posledních týdnech ztrácí primárně vinou nekončící koronakrize na popularitě. „Je to vyhaslá hvězda, co jednoznačně přišla o autoritu,“ myslí si Falter.

Bavorský premiér a další vážný uchazeč o funkci příštího německého kancléře Markus Söder (CSU) vyzývá na Twitteru provinilé poslance k rezignaci: