Německo COVID-19: Na pořadu dne je rozvolňování | E15.cz

Karanténa v Německu kvůli pandemii potrvá nejméně do 28. března, zároveň země začne s postupným rozvolňováním opatření. Na středečním jednání pokračujícím dlouho do noci se na tom dohodla německá kancléřka Angela Merkelová s premiéry spolkových zemí. Hlavním kritériem uvolňování je hodnota nižší než 50 nových případů na 100 tisíc obyvatel za sedmidenní období. Nynější průměr činí 64.

„Cestou z pandemie je očkování,“ řekla Merkelová s tím, že velkým tématem jednání bylo zefektivnění očkovací strategie. Německo chce podle kancléřky nově maximálně využívat lhůty mezi první a druhou vakcínou, aby bylo možné co nejrychleji naočkovat co největší část populace. Merkelová rovněž počítá s tím, že německá očkovací komise Stiko doporučí preparát AstraZeneca i pro osoby starší 65 let. Nyní se tato látka používá v Německu jen pro mladší ročníky.

Do doby, než bude mít možnost nechat se očkovat každý obyvatel, chce Německo co nejvíce využívat testování. Každý obyvatel bude mít od pondělí nárok na jeden rychlotest týdně zdarma. Rozbory budou dostupné v lékárnách, testovacích střediscích či u lékařů.

Dalším velkým tématem schůzky bylo rozvolňování. Již od pondělí se bude moci v soukromí setkávat až pět lidí ze dvou domácností, nyní může na návštěvu jen jeden člověk z cizí domácnosti.

Od pondělí se také mohou otevřít obchody v regionech, kde je sedmidenní incidence nižší než 50. Merkelová původně navrhovala rozvolňování až při incidenci nižší než 35 kvůli nebezpečí nakažlivějších mutací koronaviru, od spolkových zemí ale čelila tlaku na rychlejší postup.

Od 22. března se v případě dobrého vývoje mohou mohou otevřít i zahrádky restaurací, divadla či kina. Podmínkou ale je, že sedmidenní incidence bude 14 dní stabilně pod hodnotou 50.

V regionech, kde je incidence vyšší než 50, ale nižší než 100, se počítá s otevřením zoologických a botanických zahrad, muzeí a galerií. Obchody neprodávající zboží denní potřeby mohou rovněž otevřít, ale zákazníci se musí předem objednávat kvůli usnadnění případného trasování nákazy. Stejná podmínka platí i pro galerie, muzea a zoologické a botanické zahrady.

Pokud se nákaza opět začne šířit a počet nových případů na sto obyvatel za sedmidenní období bude po tři dny vyšší než 100, aktivuje se nouzová brzda. To bude znamenat, že se režim vrátí do stavu, který platí nyní do 7. března.

Merkelová prohlásila, že především jednání o podobě rozvolňování bylo velmi tvrdé. Zároveň řekla, že si je vědoma toho, že opatrná strategie mnohé zklame. „Mnohem více lidí by ale zklamalo, kdyby po rychlém rozvolnění bylo nutné opět přistoupit k tvrdšímu režimu,“ řekla. Podobně se vyjádřil i berlínský primátor Michael Müller, podle kterého je i přes složitou existenční situaci nezbytné postupovat uvážlivě. O opatrnosti hovořil na tiskové konferenci i bavorský premiér Markus Söder.

„Měsíc, který je před námi, je měsícem změny,“ řekl Söder. Uvedl, že nálada v zemi je po dlouhodobé karanténě a uzávěře nervózní, což může epidemický vývoj zkomplikovat. Pokud se podle něj nepodaří zvládnout i nastupující třetí vlnu, bude to pro Němce znamenat další uzávěru na Velikonoce.

O možném otevírání hotelů a restaurací chce Merkelová se zemskými premiéry jednat až na další schůzce 22. března.