Německo: Zaměstnanci na západě berou stále více | E15.cz

Mezi východem a západem Německa panuje ještě větší platová mezera, než si všichni doposud mysleli. A to i po více než třiceti letech sjednocování a ekonomického sbližování obou částí kdysi rozdělené země. Vyplývá to z údajů vlády, které nedávno zveřejnila ve Spolkovém sněmu na základě dotazu členů postkomunistické strany Levice.

Podle oficiálních údajů se průměrná mzda na západě Německa vyšplhala na 3526 eur měsíčně, zatímco ve východních spolkových zemích je to v průměru 2827 eur. To je ovšem průměr, který obvykle zakrývá disproporce v jednotlivých odvětvích. Zpráva vlády předaná do sněmovny je snad poprvé velmi podrobně rozebírá a v řadě oblastí odkrývá přímo propastné rozdíly.

Největší nerovnost v platech panuje ve výrobě oblečení, kde lidé na západě berou až o 73 procent více peněz než ve stejném sektoru na východě Německa. Velké rozdíly přetrvávají i v tradiční průmyslové výrobě pro automobilový průmysl, v dodavatelských společnostech, jako je výroba karosérií, autopříslušenství a podobně.

Vládní zpráva ukazuje, že v této branži si zaměstnanci na plný úvazek vydělají v západních spolkových zemích v průměru až 5354 eur hrubého měsíčně. Na východě je to při stejné práci už jen 3690 eur, což činí téměř 1700 eur rozdílu. Samotná výroba dopravních prostředků vykazuje menší rozdíl. Platy v západních spolkových zemích jsou tu přesto až o 30 procent vyšší než ve východní části Německa.

„Rozštěpení pracovního trhu se udržuje i třicet let po převratu,“ stěžovala si v Bundestagu Sabine Zimmermannová ze strany sjednocené Levice, která vládu o informace žádala. Zimmermannová a další levicoví politici prosazují, aby se přes kolektivní vyjednávání s odbory srovnaly platové tarify v obou částech země.

To vše má pochopitelně politické souvislosti. Blíží se volby, které v září rozhodnou o novém obsazení vlády, a téma ekonomické nerovnosti může na východě zejména v době covidové krize silně rezonovat. Levice tam také sbírá největší počet svých hlasů, a to hlavně na úkor vládních sociálních demokratů, kteří mají dnes ve vládě na starosti státní kasu a nejsou schopni s platovou nerovností nic efektivně udělat.

A jak vypadá srovnání platů západ versus východ v dalších oborech? U výroby strojů a zařízení mají pracovníci na západě větší plat o 43,5 procenta, u elektronických a optických přístrojů je to zhruba stejně. V chemických továrnách a podnicích si zaměstnanci na západě vydělají o 27 procent hrubého měsíčně více než jejich východní kolegové ve spolkových zemích bývalé Německé demokratické republiky.

