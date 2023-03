Německo legalizuje marihuanu. V pořádku bude pěstovat tři rostliny | e15.cz

Německo činí další kroky k legalizaci marihuany. V následujících týdnech má podle webu CNBC představit návrh zákona o jejím rekreační užívání. Pokud projde, starším osmnácti let umožní vlastnit až 30 gramů marihuany a pěstovat až tři rostliny konopí. Konopné produkty navíc budou dostupné v lékárnách a specializovaných obchodech. Jestli zákon schválí parlament, začne platit nejpozději v roce 2024. Některé změny by ale mohly začít platit už letos. Německo je tak první evropský stát, který vážně zvažuje komerční prodej konopí.

Loni v říjnu jednala německá vláda s experty a minulý týden už ministr zdravotnictví Karl Lauterbach projednával chystaný zákon v Bruselu. A zpětná vazba podle něj byla pozitivní. Parlamentu chce zákon představit, až bude v souladu s předpisy Evropské unie. Tam návrh naráží na několik překážek. Aktuálně je v rámci schengenského prostoru zakázané převážet drogy přes hranice. Německo by tak muselo prokázat, že je schopné vyrábět dostatek marihuany na domácím trhu.

Lauterbach věří, že uzákonění marihuany potlačí s ní spojenou kriminalitu a užívání tak bude bezpečnější. Němcům by se navíc legalizace vyplatila i ekonomicky. Studie Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu z roku 2021 odhaduje, že by legalizace marihuany mohla vytvořit 27 tisíc nových pracovních míst a přinést dodatečné daňové příjmy, příspěvky na sociálním zabezpečení a úspory na trestním stíhání ve výši 4,7 miliardy eur ročně.

O legalizaci konopí usiluje vládní koalice Sociálních demokratů, Zelených a liberálních Svobodných demokratů od svého zvolení na konci roku 2021. Lauterbach uvedl, že ve stejném roce marihuanu používaly čtyři miliony Němců a čtvrtina mladých do 24 let ji někdy zkusila. Už šest let je v zemi povolený prodej CBD – účinné, nenávykové složky konopí. Tedy za předpokladu, že je obsah tetrahydrokanabinolu (THC), hlavní psychoaktivní složky konopí, nižší než 0,2 procenta.

Někteří zdravotníci varují, že povolení marihuany zvýší riziko u pacientů, kteří zkusí samoléčbu. „Pacienti, kteří si nemohou dovolit léčebné konopí, se mohou samoléčit konopím pro dospělé bez lékařského doporučení. Tomu je podle našeho názoru rozhodně třeba zabránit,“ uvedl Johannes Gallois z Německé asociace farmaceutických společností zabývajících se kanabinoidy. Zároveň ale dodává, že by zavedení mohlo pomoct destigmatizaci drogy a rozšířit povědomí o jejích lékařských účincích.

Návrh by mohl inspirovat další evropské země. Ke státům s liberálním přístupem k marihuaně patří tradičně Nizozemsko. Prodej a pěstování je v zemi sice protizákonné, v praxi se ale často toleruje. Konopí zlegalizovala před dvěma lety částečně také Malta, která povolila soukromé „konopné kluby“, kde mohou členové drogu pěstovat a sdílet. Německo by se tak stalo jedinou evropskou zemí, která legalizovala komerční prodej konopí. A s osmdesáti miliony obyvatel by se stalo i největším regulovaným trhem na světě.

