Lufthansa splácí dluhy klientům a chystá ještě větší propouštění | E15.cz

Přitom na počátku krize se o své peníze a náhrady přihlásilo šest a půl milionu klientů Lufthansy. Na konci srpna společnost hlásila, že vyřídila žádosti 5,4 milionu klientů, kterým vyplatila 2,3 miliardy eur. Za září se dočkalo svých peněz dalších 750 tisíc klientů. Lufthansa tvrdí, že momentálně vyřizuje 1700 případů za hodinu, takže během několika týdnů staré závazky zmizí.

Všechno ale není tak růžové, jak se snaží německý národní dopravce prezentovat. Zrychlené vyplácení dluhů za zrušené letenky začalo až poté, co společnost zažalovala spotřebitelská centrála z Bádenska-Württemberska, které se nelíbilo, že společnost své klienty nedostatečně informovala o jejich právech, peníze za letenky prakticky nevracela a snažila se upřednostnit náhradní letenky na jinou dobu, přestože zákon hovoří jednoznačně o právu na vrácení peněz. Firma ignorovala i upomínku plateb, což detailně dokládala i předmětná žaloba. Tento soudní tlak, který vrcholil v červenci, nakonec vedl k urychlení výplat peněz za rušené letenky.

Lufthansa se nyní snaží být vůči klientům vstřícná, aby si získala zpět jejich důvěru. Od konce srpna neúčtuje firma poplatky za přebukování letenek. Týká se to i dalších značek koncernu, například Swiss či Austrian Airlines. „Nová pravidla platí celosvětově pro všechny nové objednávky na krátké, střední i dlouhé lety,“ sdělila firma.

Letecká společnost Lufthansa se během koronakrize dostala na hranici krachu. Formou státní účasti ji musela sanovat vláda, která vložila do společnosti devět miliard eur. Podmínkou státní pomoci byla restrukturalizace operačního plánu firmy, který zahrnoval i rozsáhlá úsporná opatření. Ta vlivem stále přetrvávající pandemie budou ještě větší, než se čekalo.

Zatímco ještě v červnu se mluvilo o tom, že Lufthansa propustí 600 pilotů, dnes už uvažuje, že se do roku 2022 bude muset zbavit 1100 pilotních specialistů. To je více než pětina ze zhruba pěti tisíců pilotů, kteří dnes s Lufthansou létají. Společnost přitvrdila i své staré plány na propouštění dalších zaměstnanců. Místo plánovaných 22 tisíc lidí, kteří budou muset Lufthansu opustit, je současný cíl 27 tisíc lidí propuštěných během dvou let.

Autor je spolupracovník redakce

