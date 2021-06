New York bude mladým bezdomovcům dávat měsíčně tisíc dolarů. Má je postavit na nohy | E15.cz

Nejlidnatější americké město New York chystá pilotní program, v jehož rámci bude čtyřiceti mladým lidem bez domova vyplácet 1250 dolarů měsíčně (27 tisíc korun) po dobu až dvou let, aby jim pomohlo znovu získat stabilní bydliště. Vychází přitom z průzkumu Chicagské univerzity, podle nějž podobně nabyté finance lidé bez domova obvykle neutratí za alkohol ani drogy a výsledkem nebývá ani slabší pracovní morálka, napsal list The Guardian.