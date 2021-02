British Airways budou létat na palivo z recyklovaného odpadu | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

První díky dešti

Norsko poslalo ve druhé polovině loňského roku téměř pětinu vyrobené elektřiny do zahraničí. Přeskočilo tak Francii a stalo se největším čistým exportérem elektřiny v Evropě. Upozornila na to agentura Bloomberg. Norsku k prvenství pomohlo mimořádně deštivé počasí, kvůli kterému musely vodní elektrárny až dvojnásobně zvýšit výrobu, aby zabránily protržení přeplněných přehrad. Naopak francouzské jaderné elektrárny loni kvůli koronakrizi zpomalily výrobu. Norsko by se podle Aleny Nispelové, analytičky energetické konzultační společnosti EnAppSys, mohlo na vedoucí pozici nějakou dobu udržet.

Vesmírná raketa poletí ze Skotska

Skotsko se může v roce 2022 stát první evropskou zemí, odkud bude vyslán satelit na oběžnou dráhu Země. Misi za nejméně dvanáct milionů dolarů, asi 255 milionů korun, plánuje uskutečnit americká společnost Lockheed Martin ve spolupráci se start-upem ABL Space. Raketa má startovat ze skotského ostrova Unst v Shetlandském souostroví. Ambiciózní plán nicméně může překazit konkurenční firma Virgin Orbit, která chystá stejný projekt také na příští rok. Její raketa má být odpálena z letiště v anglickém Cornwallu.

Z trhů a burz

Akcie rostly, ropa vymazala pandemické ztráty

Burzy ve Spojených státech zahájily tento týden růstem a nejsledovanější indexy vystoupaly na nové rekordy. Investoři zjevně vyhlížejí brzké oživení světové ekonomiky. Index Dow Jones se zvýšil o 0,76 procenta, širší S&P 500 přidal 0,74 procenta a Nasdaq zpevnil o 0,95 procenta. O více než dvě procenta se zvedla cena ropy, a vrátila se tak na úroveň před pandemií, když překonala hranici šedesát dolarů za barel. V plusu skončily též hlavní akciové trhy v západní Evropě. Britský FTSE 100 a francouzský CAC 40 vzrostly přibližně o půl procenta. O 0,02 procenta si mírně polepšil i německý DAX.

Letecký gigant investuje do biopaliv

Největší britské aerolinky British Airways postaví v americké Georgii továrnu, která bude vyrábět palivo z recyklovaného odpadu. Píše o tom deník The Guardian. Palivo má produkovat až o sedmdesát procent méně emisí. British Airways je chtějí používat k transatlantickým letům již od příštího roku, ačkoli z kapacitních důvodů s ním minimálně ze začátku bude létat jen pár letadel. Majitel firmy International Airlines Group se již dříve zavázal investovat 300 milionů liber, téměř 8,8 miliardy korun, do biopaliv.

