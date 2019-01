Nová protičínská cla přinášejí do rozpočtu USA miliardy, zaplatí je ale američtí spotřebitelé | E15.cz

Trump se již dříve na Twitteru vyjádřil, že cla platí Čína a další země. Ekonomové však toto jeho tvrzení vyvracejí. Za placení cel zodpovídají dovozci a v konečném důsledku je přes vyšší ceny a poplatky platí američtí podnikatelé a spotřebitelé.

„Cla z čínského dovozu platí Američané, ne Číňané nebo jejich vláda. Prezidentova cla jsou poplatky pro americké spotřebitele,“ uvádí Steve Hanke, profesor z americké Univerzity Johnse Hopkinse. Například americkým farmářům pak vláda musí částkou asi 12 miliard dolarů kompenzovat ztráty způsobené odvetnými cly, která na americké zemědělské produkty uvalila Čína, dodal Hanke.

Podle agentury Bloomberg se Bílý dům k situaci odmítl vyjádřit. Sdílnější byl předseda americké obchodní komory Thomas Donohue: „Cla jsou poplatky, které platí americké rodiny a podnikatelé – ne žádní cizinci.“

Podle ekonoma Lukáše Kovandy se Trump zaváděním protičínských cel „střelil do nohy“: „Myslel si, že Čína vykrvácí dřív a uchýlí se tak k ústupku. Spojené státy to ale již pociťují a další dopady je možné čekat v nejbližší době.” Dalším problémem hlavy státu jsou podle Kovandy blížící se prezidentské volby. Jestli chce být Trump znovu zvolen, musí dbát na to, aby se měli lidi dobře. „Čína není demokratický režim. Vládce se nemusí ucházet o přízeň ve volbách a může si tak dovolit kalkulovat,” dodává Kovanda.

Cla začal Bílý dům zavádět postupně od loňského ledna, týkají se čínského zboží v hodnotě asi 250 miliard dolarů. Cílem má být snížení obchodního deficitu a „potrestání“ čínských podniků za nekalé obchodní praktiky a krádeže duševního vlastnictví.