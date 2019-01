Wall Street se vzbouřila proti zásnubám Monety a PPF. Akcionáři banky chtějí více peněz | E15.cz

„Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo ke změně celkové situace na kapitálových trzích, bylo vedení banky pověřeno k dalšímu jednání s protistranou, a to za účelem změny některých podmínek plánované transakce,“ uvádí Moneta v regulatorním hlášení ČNB. Podle banky je nové vyjednávání důsledkem zpětné vazby od akcionářů, a to zejména pokud jde o ocenění a podmínek financování obchodu. Akcionáři Monety jsou velké banky z americké Wall Street, plán české megafúze tak narazil primárně u finančníků za Atlantikem.

„Zprávu Monety čteme mezi řádky tak, že v rámci zpětné vazby od nejvýznamnějších akcionářů banky zjistilo vedení Monety, že za stávajících podmínek by navrhovaná transakce nenašla mezi akcionáři dostatečnou podporu pro její realizaci," komentoval informaci analytik Fio banky Michal Křikava.

Podobně se vyjadřují i další experti. „Zdá se tedy, že Moneta hodlá dosáhnout úpravy ceny transakce a změny v parametrech upravujících ochranu menších akcionářů (největším akcionářem by po transakci byla skupina PPF). Nastíněné úpravy by transakci mohly učinit atraktivnější," uvedl analytik České spořitelny Petr Bártek.

Spojená banka by podle výše aktiv byla pátou největší na českém trhu. Transakce při svém loňském vyjednání oceňovala český a slovenský Home Credit a Air Bank na 19,75 miliardy korun. Poměr ceny k vlastnímu kapitálu byl okolo 2,2. „Na banky v regionu je to super cena. Pro PPF je to skvělá transakce,“ uvedl v té době k transakci finančník, který si nepřál být jmenován.

Investoři už při oznámení spojení finančních společností nebyli příliš nadšení. Aspoň podle reakce trhu, protože akcie Monety ztratily 1,5 procenta, když během dne byl pokles ještě prudší. Důvodem mohlo být to, že část platby za Home Credit a Air Bank měla být v nově vydaných akcií Monety a to za upisovací cenu 78,50 koruny, což bylo výrazně níže, než před oznámením celého obchodu. Celkem šlo o částku ve výši třináct miliard korun. Zbylých 6,75 miliardy měli oba miliardáři vyinkasovat v hotovosti.