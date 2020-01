Světové ekonomické fórum 2020: horká půda pro Trumpa | E15.cz

Start padesátého ročníku Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu se blíží. Globální lídři se budou snažit odpovědět především na otázku, jak čelit globálním změnám klimatu, a to ve chvíli, kdy se mění poměr sil na světové politické scéně.

Hlavním tématem letošního ročníku je „Soudržný a udržitelný svět“. „Lidé protestují proti ekonomickým elitám, o nichž jsou přesvědčeni, že je podvedly, a naše snaha omezit globální oteplování na 1,5 stupně nebezpečně selhává,“ prohlásil zakladatel fóra Klaus Schwab. WEF tuto otázku definuje přímo: „Jak zachránit planetu“. „Náklady na dnešní nečinnost jsou mnohem vyšší, než když se teď odhodláme k akci,“ prohlásil i předseda fóra Børge Brende.

Kromě klimatické krize budou příští týden hojně diskutovanými tématy i narůstající obchodní spory a rozsáhlé změny na poli mezinárodní politiky. Bývalý finský premiér Alexander Stubb to označil za „Nový světový chaos“ v narážce na konspirační teorii nazývanou Nový světový řád, jehož tvůrci mají být právě i účastníci davoského fóra. „USA za sebou nechaly mocenské vakuum v oblasti obchodu, klimatu, bezpečnosti i vůdcovství obecně. Kdo toto vakuum zaplní?“ ptal se v rozhovoru pro televizní stanici CNBC. „USA hrají úplně jinou mocenskou hru, než na jakou jsme byli zvyklí,“ dodal.

Pro mnohé je větší důraz na udržitelný rozvoj a rovnoměrnější distribuci světového bohatství v rozporu se seznamem hostů, na němž jsou tradičně zastoupeni mnozí z nejbohatších lidí světa. Svou účast potvrdilo přinejmenším 119 dolarových miliardářů. „Světové ekonomické fórum v Davosu je jediné místo svého druhu, kde se můžete najednou setkat s hlavami států, kapitány světového byznysu a názorovými vůdci,“ napsal agentuře Bloomberg ruský těžební magnát Ališer Usmanov.

Světová média si také všímají, že pohyb na summitu může být mimořádně obtížný pro amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na každém kroku by totiž mohl narazit na další hosty, kterým by se nejspíš raději vyhnul. Trump se například může setkat s miliardářem Georgem Sorosem, který finančně podporuje americké demokraty.

Nepříjemné by mohlo být i setkání s ukrajinským prezidentem Viktorem Zelenským. Trumpovy dohody s jeho ukrajinským protějškem jsou totiž předmětem právě se rozbíhajícího procesu, na jehož konci by Trump mohl být zbaven svého mandátu. Poprvé od loňského klimatického summitu OSN by také americký prezident mohl narazit na aktivistku Gretu Thunbergovou, jejíž snímek zachycující její výraz po Trumpově projevu obletěl svět. Také Trump se na Thunbergovou několikrát zaměřil ve svých twitterových postech.

Jak ostatně pro CNBC potvrdil předseda fóra Brende, Trumpa se zřejmě budou ostatní účastníci ptát právě na jeho postoje k ochraně klimatu. „Máme rádi otevřenou diskusi, abychom posouvali svět vpřed,“ dodal.

Čtyřdenní Světové ekonomické fórum začíná v úterý. Dorazit by měly zhruba tři tisíce účastníků. Na rozdíl od minulosti, kdy se zasedání zúčastnili například premiéři Václav Klaus nebo Andrej Babiš, tentokrát mezi hosty bude chybět český zástupce.