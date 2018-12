Obhájci atentátníka Carnajeva chtějí zrušit verdikt trestu smrti, proces prý nebyl spravedlivý | E15.cz

Někdejší osobní právník současného amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen byl v létě 2016 v Praze, což dokazuje záznam přihlášení jeho mobilního telefonu do české mobilní sítě. Dnes to s odvoláním na čtyři své zdroje uvedla americká agentura McClatchyDC, která se věnuje politickému zpravodajství z Washingtonu. Americká média již dříve uváděla, že Cohen do české metropole odcestoval, aby zde během americké předvolební prezidentské kampaně navázal kontakty s Kremlem. Cohen to dosud veřejně popíral a tvrdil, že v České republice nikdy nebyl.