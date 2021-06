Oblíbené letní destinace se otevírají. Co potřebujete při cestě k moři? | E15.cz

Podmínky pro vstup do oblíbených prázdninových destinací se v návaznosti na slibně se vyvíjející epidemiologickou situaci postupně uvolňují. Podobné je to i v případě návratů zpět do Česka.

Čechy tradičně hojně navštěvované Chorvatsko bylo v polovině června českým ministerstvem zahraničí přeřazeno mezi země se středním rizikem nákazy (na semaforu MZV ČR oranžové). A protože Chorvaté jsou turismu podle očekávání maximálně otevřeni, je možné cestovat k Jadranu již bez jakéhokoliv omezení.

Při vstupu do země není nutné dokládat certifikát o vakcinaci, potvrzení o negativním výsledku testu či potvrzení o překonání nákazy, pouze je třeba vyplnit online formuláře z webových stránek entercroatia.mup.hr. Před odjezdem z Chorvatska autobusem je však stále potřeba podstoupit antigenní test (po návratu již není nutné jít na test). Při návratu vlastní dopravou není nutné před cestou podstoupit test, avšak po příjezdu do České republiky je nutné podstoupit PCR nebo antigenní test do pěti dnů. V platnosti je výjimka pro očkované osoby.

I Řecko už svítí oranžově

Další velmi oblíbená destinace od počátku tohoto týdne svítí na cestovatelském semaforu oranžovou barvou. Turistům tak nyní stačí negativní antigenní test provedený 48 hodin před vstupem na území Řecka. PCR test již není nutný. Řecko také zvýšilo věkovou hranici pro děti, které jsou osvobozeny od povinnosti předkládat negativní test, ze šesti na 12 let.

Při návratu zpět do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Ti, kteří jsou očkovaní nebo COVID-19 prodělali, už nemusejí podstupovat test, ostatní jsou povinni jít na antigenní nebo PCR test ještě před odletem zpět do vlasti, výjimku mají pouze děti mladší pěti let. Po návratu už není nutné podstupovat další testy ani karanténu.

Bulharsko, Itálie a Baleáry mají zelenou

Také v případě těchto prázdninových destinací se už vše pomalu vrací do normálu. Od 21. 6. 2021 již nemusíme podstupovat před cestou do uvedených zemí povinné testy a prokazovat se certifikáty o očkování, případně o prodělaném onemocnění COVID-19. Stačí pouze před cestou vyplnit zdravotní formuláře, a v případě Bulharska dokonce není nutné ani to. Žádný doklad o bezinfekčnosti již není nutný ani při návratu zpět do České republiky.

Návrat z Egypta i Turecka již bez karantény

Začátkem týdne také vešly v platnost tři důležité změny týkající se návratů do ČR ze zemí, které jsou označovány jako země s velmi vysokým rizikem nákazy. Mezi tyto země patří například Egypt, Tunisko či Turecko, které patří k nejvyhledávanějším destinacím pro letní dovolenou.

První změna se týká povinné pětidenní karantény po návratu z destinace a následného podstoupení PCR testu. Nově je možné podstoupit PCR test ihned po návratu do České republiky a vyhnout se tak karanténě. Osoby, které podstoupí PCR test ihned po příletu, zůstávají v samoizolaci pouze do doby obdržení výsledku testu. Tato změna se týká jak plně očkovaných Čechů, tak nově i osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a aktuálně jsou v ochranné lhůtě 180 dnů.

„Pětidenní povinná karanténa po návratu z některých konkrétních zemí byla pro mnoho našich klientů velkou překážkou. Byli nuceni volit mezi změnou destinace nebo úplnou rezignací na dovolenou, takže zprávu o zrušení této povinnosti více než vítáme,“ říká provozní ředitel CK Blue Style Ondřej Rušikvas.

Druhá změna souvisí s povinností testování před návratem zpět do České republiky pro všechny osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a které jsou aktuálně v ochranné lhůtě 180 dnů. Tyto osoby nově podléhají povinnosti testování ještě v destinaci před odletem zpět do ČR. Povinnost testování před odletem plně očkovaným Čechům (tj. 14 dní od druhé dávky) se nemění.

Třetí změna se týká délky platnosti antigenního testu provedeného v destinaci před návratem do ČR. Platnost se nově prodlužuje z původních 24 hodin na 48 hodin. „Naši klienti mají v těchto destinacích v požadované době před odletem zpět do ČR zajištěn certifikovaný test prováděný oprávněným personálem,“ dodává Rušikvas.

Ve středu pak vstoupilo v platnost nové ochranné opatření, které se týká vstupních podmínek při cestě do Egypta. Klienti, kteří předloží oficiální národní certifikát o provedeném očkování v anglickém jazyce, kdy uplynulo minimálně 14 dní od završení vakcinace, již nemusejí podstupovat PCR test před cestou.