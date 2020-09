OBRAZEM: 11. září 2001. Den, který změnil Spojené státy | E15.cz

Série teroristických útoků spáchaných skupinou islámských radikálů na cíle ve Spojených státech 11. září 2001 už navždy zanechala stopu v moderních dějinách lidstva. Celkem přišlo o život téměř tři tisíce lidí. Teroristé unesli čtyři dopravní letadla. Dvě z nich narazila do Světového obchodního centra na v New Yorku, jedno do budovy Pentagonu a čtvrté se zřítilo s únosci i pasažery v Pensylvánii.