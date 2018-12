Odchází muž, který vnášel k Trumpovi pořádek. Náhradník je neznámý, favorité post odmítají | E15.cz

Když John Kelly loni v létě do Bílého domu nastupoval, byla administrativa chaotická a neschopná prosadit cokoli důležitého. Zmítaly jí spory mezi dlouholetým republikánským matadorem a tehdejším personálním šéfem Reincem Priebusem a neřízenou střelou s radikálními myšlenkami Stevem Bannonem, jenž působil jako hlavní stratég.

Rivalita Trumpův kabinet paralyzovala, navíc jen podtrhávala nezkušenost byznysmena a politického outsidera v prezidentské funkci. Trump nedokázal prosadit zrušení a nahrazení Obamovy zdravotní reformy, což byl jeden z jeho hlavních předvolebních slibů. Republikáni, kteří měli v Kongresu většinu, přitom reformu kritizovali od jejího vzniku. Trump s nimi ale nedojednal alternativu.

Do toho panoval chaos i v samotném Bílém domě. Trumpovi lidé si nedokázali ohlídat, koho do prezidentského sídla pouštějí. Díky tomu mohla vzniknout například kniha bulvárního novináře Michaela Wolffa Oheň a hněv. Veřejnost žila Trumpovými kauzami a úniky informací z administrativy do médií. Navíc Trump (především kvůli Bannonovi) působil jako magnet na pravicové extremisty.

Záchrana daňové reformy

Vysloužilý generál John Kelly tohle dokázal změnit. Alespoň navenek přinesl do Bílého domu pořádek. Krátce po jeho červencovém příchodu se vypořádal s Bannonem. Ten odešel po událostech v Charlottesville, kdy prezident schytal kritiku, protože dostatečně neodsoudil krajní pravici, jejíž příznivec autem zabil ženu demonstrující proti extremistům. Bannon by ale z Bílého domu odešel bez ohledu na Charlottesville, spolupráce s Kellym byla vyloučená.

Kelly se orientoval v běžné denní agendě. Dokázal Trumpovi organizovat schůzky, uměl komunikovat s Kongresem. Tím pomohl odvrátit další legislativní fiasko v podobě neschválení daňové reformy. Tu zákonodárci posvětili loni v prosinci a Trump ji dodnes právem vydává za jeden ze svých největších úspěchů, jichž ve funkci dosáhl.

Nyní je Kellyho mise u konce. Donald Trump v neděli oznámil, že funkci poslední den roku opustí. „Velice oceňuji jeho službu,“ prohlásil Trump. „To by určitě měl,“ komentoval klasickou frázi, která se běžně užívá při odchodech pracovníků administrativy, list Wall Street Journal s odkazem na výše zmíněné.

Ke Kellyho konci se schylovalo už několik týdnů. Trump byl nespokojený s atmosférou uvnitř Bílého domu, vyčítal generálovi, že nedokáže zajistit potřebnou loajalitu zaměstnanců. Tomu neprospěla ani jediná vážnější kauza s úniky informací, která se datovala do Kellyho úřadování. Započalo ji vydání knihy Boba Woodwarda Strach a anonymní komentář v New York Times, jehož autor psal o středisku odporu vůči prezidentovi a o vědomé sabotáži některých jeho kroků. Kelly měl podle knihy označit prezidenta za idiota a prohlásit, že vykonává nejhorší práci v kariéře. Autenticitu slov však následně popřel.

Prsty v Kellyho odchodu ale zřejmě má i šedá eminence Bílého domu, Trumpův zeď a poradce Jared Kushner. Podle listu Washington Post několik posledních týdnů využíval neshod mezi Kellym a Trumpem a tlačit do funkce dosavadního personálního šéfa viceprezidenta Mikea Pence. Nebylo by to poprvé, co by tak Kushner učinil. Podobnou roli sehrál už loni v létě, kdy jím prosazovaný tehdejší šéf komunikace Bílého domu Anthony Scaramucci urychlil odchod Priebuse.

