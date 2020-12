Co čeká svět v roce 2021? | E15.cz

Do Bílého domu přichází Biden

Po čtyřech divokých letech s kontroverzním americkým prezidentem Donaldem Trumpem se očekává v USA uklidnění a „návrat k normálu“. 20. ledna nastupuje do Washingtonu nový prezident Joe Biden, jenž je považován za daleko konvenčnějšího politika. Biden zná prostředí Bílého domu velmi dobře, byl osm let viceprezidentem Baracka Obamy. Chystá se efektivněji bojovat s koronavirem a klimatickými změnami. Plánuje také zvýšit některé daně a podporovat americké firmy. Spousta mezinárodních událostí se bude odvíjet od jeho rozhodnutí. Bude pokračovat v obchodní válce s Čínou? Zlepší se vztahy s EU? A jak bude vypadat samotné předání moci, když Trump stále neuznal svoji volební porážku?

Masové očkování a ekonomické oživení

V řadě států by se mělo naplno rozjet očkování proti nemoci COVID-19. Evropské vlády chtějí mít naočkovanou většinu obyvatel do léta. V případě, že vakcína společností Pfizer a BioNTech a dalších opravdu zafunguje, měl by se svět začít vracet ve druhé polovině roku do normálního života. Ekonomiky západních zemí mají opět růst. Podle odhadů se výkon hospodářství USA v příštím roce zvýší asi o pět procent, HDP Evropské unie se má zvednout přibližně o čtyři procenta.

Odložené události

Spousta kulturních či sportovních akcí, původně plánovaných na rok 2020 byla kvůli koronaviru přeložena na rok 2021. Pokud se tedy v nadcházejících měsících situace ohledně pandemie skutečně výrazně zlepší, měl by být nový kalendář nabitý událostmi. V japonském Tokiu se v červenci odehrají první odložené olympijské hry v novodobých dějinách. Měly by se uskutečnit premiéry některých letošních filmů a odsunuté koncerty hudebních hvězd. V říjnu začne v Dubaji světová výstava Expo 2020, kterou bude poprvé hostit země z Blízkého východu. Co se však stane, když se dané eventy budou muset opět odkládat?

Konec Castrů na Kubě

Raúl Castro odejde 19. dubna, necelé dva měsíce před svými 90. narozeninami, z pozice šéfa Komunistické strany Kuby, čímž definitivně skončí období vlády bratrů Castrových nad karibským státem, které trvalo nepřetržitě od kubánské revoluce, tedy posledních 62 let. Raúl Castro už v roce 2018 rezignoval na pozici kubánského prezidenta. Výrazné změny nicméně odchod Castrů tamnímu politickému režimu zřejmě nepřinese.

Čína a její megalomanské plány

Začíná důležitý rok pro Čínu. Tamní Komunistická strana oslaví 100. výročí od svého založení. Zároveň se bude jednat o první rok z pětiletého hospodářského plánu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, během kterého se chce asijská velmoc ekonomicky přiblížit Spojeným státům. Ty má do roku 2028 dokonce předstihnout. Dá se rovněž očekávat, že Peking bude nadále potlačovat prodemokratické protesty v Hongkongu. Podle některých odborníků by mohlo dojít i na vojenskou konfrontaci s Tchaj-wanem.

Hledání nové Angely

Německo čekají na podzim volby do spolkového sněmu a současná kancléřka Angela Merkelová již dříve potvrdila, že svoji funkci obhajovat nebude. Po bezmála šestnácti letech tak odchází z čela nejlidnatějšího státu Evropské unie. Kdo se stane novým německým lídrem zatím není jasné. Nejvážnějšími kandidáty z politické strany Merkelové CDU jsou někdejší europoslanec Friedrich Merz a bývalý ministr životního prostředí Norbert Röttgen. Není ani jisté, kdy přesně volby proběhnou. Nejpravděpodobnější termín je však 26. září.

Rusko a Indie vyšlou roboty na Měsíc

Ruská federace uskuteční poprvé od roku 1976 výpravu na Měsíc. V rámci mise nazvané Luna 25 má být v říjnu dopravena na povrch vesmírného tělesa ruská robotická posádka, která bude provádět vědecký průzkum a odebírat vzorky půdy. V budoucnu chtějí Rusové podniknout cestu i s lidskými astronauty. K Měsíci hodlají v příštím roce vyslat vesmírnou sondu také Indové. Jejich mise má název Chandrayaan-3.

Skončí internetová legenda

Společnost Microsoft se po čtvrtstoletí definitivně rozloučí s internetovým prohlížečem Internet Explorer. Jeho poslední, jedenáctá verze přestane být podporována 17. srpna. Firma už před pěti lety uvedla na trh modernější Microsoft Edge, který Internet Explorer postupně nahrazuje. Sluší se připomenout, že Internet Explorer byl až do roku 2016 vůbec nejpoužívanějším internetovým prohlížečem na světě.