Odměna za očkování? Zlatý piercing, mixér nebo plechovka coly | E15.cz

Na představě jehly zabodnuté do ramene není nic moc lákavého. A proto aby povzbudily obyvatele k očkování, přišly některé země s rozmanitými pobídkami. V jednom indickém městě je za očkování možné dostat zlatou ozdobu do nosu nebo tyčový mixér, zatímco v Číně na zodpovědné obyvatele čeká ne jedna, ale hned dvě krabičky vajec, napsal zpravodajský server The Guardian. Na Čechy žádná odměna za očkování ale nečeká.