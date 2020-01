Koronavirus vyvolal globální stav zdravotní nouze: Co to znamená? | E15.cz

Světem se šíří obava z koronaviru, který už se rozsahem následků vyrovnal epidemii způsobenou virem SARS. Ve čtvrtek vážnost situace potvrdila i Světová zdravotnická organizace (WHO), která vyhlásila globální stav zdravotní nouze, a to teprve pošesté v historii své existence.

Ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v rámci oficiálního prohlášení ocenil snahu čínské vlády zamezit šíření viru a zároveň vyzval k podpoře zemí, které mají příliš slabý zdravotní systém.

Globální stav zdravotní nouze neboli ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu je prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) o „mimořádné události, která rozhodně představuje riziko pro zdravotní situaci v jiných státech v důsledku mezinárodního šíření nemocí a případně vyžaduje koordinovanou mezinárodní reakci“. Podle Mezinárodních zdravotních předpisů z roku 2005 mají státy smluvní povinnost na vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze rychle reagovat, například přísnějšími kontrolami na hranicích a letištích. Poprvé tento stav WHO vyhlásila v roce 2009 kvůli mexické prasečí chřipce, naposledy kvůli ebole.

České ministerstvo zdravotnictví následně spustila informační kampaň a cílený screening cestujících na všech letištích v České republice. Dosud opatření platila pouze na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni.

Koronavirus se chová podobně jako chřipka a mezi lidmi se přenáší kašlem, kýcháním či osobním kontaktem, například podáním ruky. Nákazu ale mohou šířit i předměty, které s koronavirem přišly do styku. Jakmile se jich člověk dotkne a následně si rukama sáhne do úst, očí či nosu, koronavirus se může ihned dostat do organismu.