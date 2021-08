Tálibán ovládl Afghánistán | ONLINE: boje, evakuace, Kábul a NATO | E15.cz

„Naši vojáci zasluhují úctu a poděkování. Šli za hranici svých možností, aby na palubu speciálu dostali co nejvíce lidí,“ uvedl Metnar. Českým diplomatům a vojákům poděkoval i Kulhánek, který zároveň potvrdil, že je na palubě i velvyslanec. Z Afghánistánu tak již byli evakuováni všichni čeští zaměstnanci zastoupení České republiky. Letadlo veze podle Kulhánka i malé děti.

Armáda uvedla, že afghánským tlumočníkům nepomáhá jenom s evakuací. „V Česku pro ně zajišťujeme ubytování, stravování, zdravotní péči a psychologickou podporu,“ uvedla na twitteru.

V Česku už v pondělí přistál první stroj, který přivezl 46 lidí. Kolik lidí se podařilo dostat na palubu druhého speciálu, zatím nebylo zveřejněno. Podle informací médií je situace na kábulském letišti extrémně složitá a nepřehledná, a to i kvůli přítomnosti Tálibánu. Na záchranu každého z evakuovaných musí čeští diplomaté a vojáci vynaložit veliké úsilí.

Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová řekla, že všichni, kteří mají být evakuováni, jsou zdravotně v pořádku, nejsou zraněni a diplomaté jsou s nimi v kontaktu.

Druhý evakuační stroj české armády se do Kábulu po pondělním mezipřistání v Baku dostal dnes dopoledne. Evakuací a situací v zemi se dopoledne zabýval krizový štáb ministerstva zahraničí, ten opět zasedne dnes odpoledne v 15:00.

Česká republika, stejně jako další členské země protitálibánské koalice, se z Kábulu snaží evakuovat své zaměstnance i místní spolupracovníky. Svou snahu zrychlily poté, co se Tálibán zmocnil i Kábulu.

Tisíce lidí chtějí pryč

Radikální islamistické hnutí Tálibán po rychlé ofenzivě z posledních dnů vstoupilo do metropole Kábulu, kde jeho bojovníci obsadili i prezidentský palác. Do něj vstoupili poté, co prezident Ašraf Ghaní z vlasti utekl, zřejmě do Tádžikistánu či Uzbekistánu. Z Kábulu se nyní snaží dostat tisíce lidí.

Mluvčí Tálibánu na twitteru uvedl, že by nikdo neměl vstupovat do obydlí bývalých vládních činitelů a vyhrožovat jim. Nejmenovaný vysoce postavený činitel hnutí agentuře Reuters sdělil, že bojovníci mají zakázáno vstupovat do budov velvyslanectví či bránit v průjezdu vozům diplomatů.

Obnovit 15:55 Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dnes kritizoval "vojenský a politický" kolaps někdejšího vedení Afghánistánu poté, co kontrolu nad zemí převzalo islamistické hnutí Tálibán. Dosavadní afghánská vláda se podle něj nedokázala Tálibánu postavit a zhroutila se překvapivě rychle. Alianční spojenci se musí z vývoje poučit, řekl Stoltenberg, který zároveň upozorňoval na hrozbu mezinárodního terorismu. Šéf NATO Jens Stoltenberg 15:39 Evakuované z Afghánistánu čeká podle ministra vnitra Jana Hamáčka deset dnů karantény, pak individuální rozhovory o budoucnosti. Sami si musí říct, co chtějí, uvedl. Z Afghánistánu přiletí podle něj celkem zhruba stovka pomocníků českého velvyslanectví a armády včetně jejich rodinných příslušníků 15:34 V Afghánistánu došlo k vojenskému i politickému kolapsu, jehož rychlost byla překvapivá, řekl šéf NATO Jens Stoltenberg. Afghánská vláda podle něj selhala. 15:26 Letoun s lidmi z Kábulu přistane na cestě do Prahy v Baku, uvedl premiér Andrej Babiš. O integraci chce mluvit, až se evakuovaní rozhodnou, zda chtějí zůstat v Česku. 15:25 Na palubě letounu s evakuovanými z Kábulu jsou i dva Poláci, řekl premiér Andrej Babiš Rádiu Z. O případném dalším letu rozhodne krizový štáb večer. 15:17 Armáda uvedla, že afghánským tlumočníkům nepomáhá jenom s evakuací. „V Česku pro ně zajišťujeme ubytování, stravování, zdravotní péči a psychologickou podporu,“ uvedla na twitteru. 15:04 České vojenské letadlo veze z Kábulu 87 pasažérů. Jsou mezi nimi Češi, Afghánci i dva občané Evropské unie, sdělila mluvčí ministerstva zahraničních Eva Davidová. 14:48 Český evakuační speciál odletěl dnes odpoledne z kábulského letiště. Na twitteru to oznámil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Na palubě je i velvyslanec Jiří Baloun, vojenský airbus přepravuje dále vojáky a afghánské spolupracovníky i s jejich rodinami. 14:20 Německá ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová po kritice prvního evakuačního letu z Kábulu se sedmi lidmi slíbila využívat všechna místa. Ve druhém letu je 120 lidí. 14:19 Americká armáda by mohla podle Pentagonu z Kábulu letecky přepravovat 5000 až 9000 lidí denně, v Afghánistánu je odhadem 5000 až 10 tisíc Američanů. 14:11 Spolek Vlčí máky, který se snaží pomoct afghánským spolupracovníkům české armády, je v kontaktu se sedmi bývalými tlumočníky. Na českou pomoc čekají poblíž kábulského letiště, odkud odlétají evakuační lety, společně s manželkami a dětmi. Celkem jich je 25, řekla předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková. 14:03 „Už v momentě, kdy se letos američtí vojáci v noci a bez ceremonií stáhli z Afghánistánu, byla válka s Tálibánem prohraná,“ říká Jan Žižka, bývalý příslušník dnes už zaniklého Útvaru speciálních operací české armády známého pod zkratkou SOG. Přečtěte si celý rozhovor:🔻 https://www.e15.cz/rozhovory/afghanistan-se-ze-dne-na-den-ocitl-ve-stredoveku-rika-byvaly-vojak-ceske-specialni-jednotky-sog-1382868 14:00 Německá vláda začala z Afghánistánu stahovat své místní spolupracovníky příliš pozdě. Říká to Marcus Grotian, který vede německou neziskovou organizaci Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte starající se o afghánské spolupracovníky. Organizace rovněž uvádí, že v Afghánistánu stále čeká na německou pomoc asi 7000 lidí. 13:24 Český vojenský speciál, který stále čeká na kábulském letišti, odveze do Prahy i velvyslance Jiřího Balouna. Dokončená by tak byla evakuace českého diplomatického zastoupení v Afghánistánu, řekla dnes po 13:00 mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. Armádní letadlo má podle ní kapacitu, aby odvezlo většinu lidí, kteří jsou k evakuaci určeni. Všichni z nich jsou podle mluvčí zdravotně v pořádku, nejsou zraněni a česká diplomacie je s nimi v kontaktu. Kdy stroj odletí, není zatím jasné. Do odletu stroje podle Davidové není možné sdělovat podrobnosti. Podle informací z místa je situace na letišti extrémně složitá, jsou na něm již přítomni zástupci Tálibánu. 13:14 Projíždějí městem v zabavených pick-upech a zubí se na místní. Jedí zmrzlinu s kalašnikovy přehozenými přes rameno. Vysedávají pod slunečníky, pozorují své království a pózují na selfie. V Kábulu není pochyb o tom, kdo teď řídí Afghánistán. Tálibán si po rychlém postupu zemí užívá svou válečnou kořist. V kosmopolitních částech města se však rozhostilo ticho. Narůstají obavy, jak bude život s novými vládci Kábulu vypadat, píše list The Times. Na kraji silnice stojí rodina s kufry, nervózně vyčkávající taxi. "V noci jsme zůstali u příbuzných. Když jsme se dozvěděli, že do města vstoupil Tálibán, obávali jsme se, že vypukne násilí," říká matka čtyř dětí Šamšád. Jedna z jejích dcer nese plastové tašky plné burek. "Jen pro případ. Každý se bojí a já mám velký strach z toho, jak to ovlivní vzdělání mých dcer," vysvětluje Šamšád. Ačkoli Tálibán teprve oznámí svá pravidla, není pochyb, že půjde o předzvěst návratu k přísnému výkladu práva šaría ustanoveného před generací. Na dobu, kdy byly běžné popravy a veřejné bičování, si pamatuje celé město. 12:58 Český vojenský speciál, který čeká na kábulském letišti, odveze do Prahy i velvyslance Balouna. Situace na letišti je extrémně složitá. 12:56 Afghánská žena, která pracovala s různými mezinárodními organizacemi, se skrývá, bojí se Talibanu. „Přemýšlím o své budoucnosti a o budoucnosti mých dcer. Co se s nimi stane, když mě zabijí?“ řekla. 12:35 Bývalý americký prezident George Bush mladší a jeho žena Laura sledují vývoj v Afghánistánu s "hlubokým smutkem". Pár to uvádí v prohlášení vydaném v noci na dnešek po rychlém postupu radikálního hnutí Tálibán zakončeném obsazením hlavního města Kábulu. Podle Bushových by Spojené státy měly Afgháncům prchajícím před islamisty zajistit možnost opustit jejich vlast. 12:34 "Islámský emirát nechce, aby ženy byly oběťmi," řekl ve vysílání televize, kterou nyní Tálibán kontroluje, člen kulturní komise hnutí Inamulláh Samanganí. "Podle práva šaría by měly být ve vládní struktuře," dodal. "Struktura vlády není plně jasná, ale na základě zkušeností by tu mělo být plně islámské vedení a zapojit by se měly všechny strany," prohlásil Samanganí. 11:47 Tálibán nařídil svým bojovníkům, aby dodržovali disciplínu, nevcházeli do domů a diplomatických budov, nezabavovali majetek či vozy, píší agentury. 11:20 Hejtman Martin Kuba (ODS) se kvůli Afghánistánu sejde za Asociaci krajů s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) ve čtvrtek. Kuba neví o tom, že by Hamáčka někdo z hejtmanů kvůli situaci v Afghánistánu kontaktoval. "Pan ministr mi včera (v pondělí) volal po mém zveřejnění, že mi volalo asi třicet novinářů a jediný, kdo mi nevolal, byl pan ministr. Potom se mi ozval a dohodli jsme se, že až budu mít cestu do Prahy, tak bychom se potkali. Já jedu do Prahy ve čtvrtek, myslím, že by se nám mohlo povést se potkat. Ale jsem přesvědčen, že ta situace je extrémně vyhrocená a ten výrok pana ministra považuji za velmi předčasný, protože, upřímně řečeno: kolik těch lidí je? Jsou to ženy, děti, nebo muži? Co ti lidé umí? Jakým budou teď procházet procesem? To jsou přece všechno věci, které nejsou o tom, že teď mají hejtmani něco okamžitě zařídit," řekl Kuba. 10:27 Polsko vysílá do Afghánistánu tři letouny, aby odtamtud evakuovalo přibližně 100 lidí. Podle polské tiskové agentury PAP to dnes ráno oznámila kancelář polského předsedy vlády. V Afghánistánu se zmocnilo v posledních dnech všech velkých měst islamistické hnutí Tálibán a podle svého prohlášení má pod kontrolou i většinu metropole Kábulu. Mnohé západní země přikročily kvůli obavám z tamní bezpečnostní situace k evakuaci svých diplomatických pracovníků nebo osob, které spolupracovaly s jejich armádami 10:24 Britský ministr zahraničí Dominic Raab dnes varoval Tálibán před využitím Afghánistánu jako základny k přípravě teroristických útoků na Západ. Západní spojenci se zase podle Raaba musí snažit pozitivně ovlivňovat islamistické hnutí, které převzalo kontrolu nad zemí po stažení amerických vojenských jednotek. Raab to řekl v rozhovoru se stanicí Sky News. Západ musí být ve vztahu k Tálibánu věcný. Měl by se pokusit o umírnění tálibů a přesvědčení hnutí o tom, že by mělo být více "inkluzivní", uvedl šéf britské diplomacie. "Náš vzkaz zní takto: Afghánistán nesmí být nikdy zneužit k plánování teroristických útoků na Západ. V tomto směru za sebou máme 20 úspěšných let," sdělil Raab. 10:07 Německo prvním evakuačním letem přepravilo z Kábulu jen sedm lidí, uvedlo to ministerstvo zahraničí s tím, že kvůli chaosu nebyla jiná možnost. 10:06 "V neděli moje sestra shromáždila všechny své oficiální dokumenty, aby našla cestu ven z Afghánistánu. Když se ale zastavila v bance, aby vybrala hotovost, nebylo to možné. Najednou dav začal utíkat a křičet: „Taliban je tady!" Viděla auta s jezdci, kteří drželi černobílou vlajku. S pasem se rozhodla spěchat na letiště; někdo jí slíbil, že jí pomůže dostat se ven. Ale nikdy to nezvládla - cestu jí zablokovala dopravní zácpa. Let, na který měla nastoupit, nikdy nevzlétl, protože Spojené státy pozastavily všechny lety, aby nejprve evakuovaly americký personál. Další člen rodiny, který se pokusil uprchnout, byl okraden a celé hodiny se nemohl nikomu dovolat. Přítel se dostal na letiště a hledal bezpečný průchod, ale zůstává uvízlý, stejně tak tisíce dalších. Existují zprávy o tom, že američtí vojáci střílejí do vzduchu, aby zabránili lidem nastupovat na lety pro americké diplomaty a zaměstnance velvyslanectví," píše pro The Washington Post studentka a bývalá novinářka BBC Persian se sídlem v Kábulu Nasrin Nawa. 9:54 Turecko staví zeď proti uprchlíkům z Afghánistánu. 9:45 Turecko buduje na hranicích s Íránem bariéru proti uprchlíkům z Afghánistánu, která má být dlouhá 295 kilometrů a vyztužená ostnatými dráty, uvádí agentura AFP. Turecko buduje na hranicích s Íránem bariéru proti uprchlíkům z Afghánistánu 9:18 Vysoce postavený představitel hnutí Tálibán ve vysílání státní televize vyzval ženy, aby se podílely na chodu státu, informovala agentura AP. 9:18 Další den na letišti v Kábulu. Situace je pod kontrolou. 9:14 Tálibán vyhlásil všeobecnou amnestii pro státní úředníky a vyzval je, aby se vrátili do práce, píše s odvoláním na představitele hnutí AFP. 9:05 Německo otevřelo letecký most mezi Kábulem a Taškentem, evakuace vázne. Ministryně obrany řekla, že odletět mohli jen lidé, kteří už byli na letišti. 8:55 Armádní evakuační letoun podle neoficiálních informací ČTK již přistál v Kábulu. Z Afghánistánu by měl odvést další místní spolupracovníky Česka. 8:42 ČR udělila za poslední desetiletí azyl 21 lidem z Afghánistánu, dalším 43 dala dočasnou ochranu. Dostala 188 žádostí. Vyplývá to z údajů vnitra. 8:37 Předtím a teď. Afghánská národní televize. Ženy jsou cenzurovány nebo odebrány. 8:14 8:00 Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k solidaritě s Afghánci. USA schválily humanitární pomoc afghánským uprchlíkům 500 milionů dolarů. 7:00 Letadlo, které má z Kábulu přivést do Česka další lidi, odstartovalo z Baku, kde čekalo na povolení. Uvedla ČT s odvoláním na letové radary. 6:30 Letiště v afghánském Kábulu je opět v provozu. Příletům letadel několik hodin bránily davy Afghánců na přistávací ploše, které se snažily za každou cenu opustit zemi. V Kábulu přistálo americké letadlo C-17, na jeho palubě byli další vojáci, kteří mají pomáhat s evakuacemi ze země. Chvíli po americkém letounu přistál i stroj německé armády A400M, který má převézt cizince a místní zaměstnance ambasád do uzbeckého Taškentu, uvedla agentura Reuters. Otevření letiště na tiskové konferenci oznámil mluvčí Pentagonu John Kirby. Letecký pohled na letiště v Kábulu. Všude je velké množství lidí. 16. srpna 2021 6:00 Američané by neměli bojovat a umírat ve válce, ve které ani samy afghánské síly nechtějí bojovat, uvedl americký prezident Joe Biden. Spojené státy utratily za válku v Afghánistánu bilióny dolarů, daly tamním vládním jednotkám všechny prostředky, aby mohly vyhrát boj o svou budoucnost. "Jediné, co jsme jim dát nemohli, je vůle bojovat," uvedl šéf Bílého domu ve svém dnešním mimořádném projevu věnovaném vývoji v Afghánistánu. Biden zopakoval, že za svým rozhodnutím stáhnout americká vojska z Afghánistánu si nadále stojí. Pokud však budou Američané a jejich partneři v Afghánistánu napadeni, odpověď USA bude rychlá a tvrdá, varoval. 21:58 Vážení čtenáři, online přenos pro dnešní den končí. V monitorování situace v Afghánistánu budeme pokračovat zítra. 21:46 Afghánský prezident Ašraf Ghání utíkal podle ruských diplomatů ze země s velkým množstvím peněz, které chtěl přepravit v autech a ve vrtulníku. Napsala to agentura RIA Novosti s odvoláním na mluvčího ruské ambasády v Afghánistánu a na nejmenovaný zdroj. Agentura také s odvoláním na anonymní zdroj uvedla, že Ghaní je nyní v Ománu. Země ležící na Arabském poloosrtově ale tuto informaci popřela. 20:04 Rada bezpečnosti OSN vyzvala k ustavení nové vlády v Aghánistánu, okamžitému ukončení násilností a k zajištění volného přístupu k humanitární pomoci. 19:51 Berlín se podle Merkelové soustředí na evakuaci svých spolupracovníků. Podle kancléřky je z 2500 lidí asi 1900 v SRN, případně mimo Afghánistán. 19:39 Britský premiér Johnson vyzval k uspořádání virtuální schůzky lídrů zemí G7 k situaci v Afghánistánu v nejbližších dnech. Hovořil s Macronem. 19:19 Na kábulském letišti je situace složitá, německé evakuační letadlo ještě přistát nemohlo, řekla Merkelová. Evakuaci Berlín koordinuje s Paříží. 18:08 O Afgháncích přepravených do České republiky budou zástupci vlády s Asociací krajů jednat tento týden. Jan Hamáček uvedl, že se na tom dohodl se šéfem asociace Martinem Kubou. 17:50 Armádní evakuační airbus čeká v Baku na povolení k přistání v Kábulu, uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. Další letadla jsou připravena k nasazení. 17:37 Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k ukončení násilností v Afghánistánu a k respektování lidských práv místních obyvatel, zejména žen a dívek. 17:17 Hnutí Tálibán nebude mít přístup k finančním rezervám, které drží afghánská centrální banka v USA. Podle AFP to oznámil nejmenovaný americký činitel. 17:04 S vítězstvím Tálibánu vzrostla hrozba, že se v Afghánistánu znovu brzy usadí teroristické skupiny, řekl šéf amerického sboru náčelníků štábů Milley. 16:56 Generál McKenzie podle AP dojednal v Dauhá dohodu s představiteli Tálibánu, že povstalci nebudou bránit americkým vojákům při evakuační operaci. 16:25 O Afgháncích, jež armáda přesunuje do České republiky, by se v úterý mohlo jednat na videokonferenci Asociace krajů se členy vlády, uvedl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek. 15:48 15:19 Tlumočník, kterého unesla afghánská milice, byl podle spolku Vlčí máky propuštěn. Je zbitý, nyní je na útěku, uvedl spolek na facebooku. 14:56 Uzbecká protivzdušná obrana sestřelila afghánské vojenské letadlo, pokusilo se narušit hranici, uvedla Ria Novosti s odvoláním ministerstvo obrany. 14:49 Americká armáda dnes pozastavila veškeré evakuační lety z kábulského letiště, aby uvolnila letištní plochu, kterou zaplavili afghánští civilisté snažící se dostat ze země. Podle agentury Reuters to uvedl vysoký americký obranný představitel, stejnou informaci zveřejnila i televize CNN. Afghánskou metropoli se snaží opustit tisíce lidí poté, co ji v neděli obsadilo radikální islamistické hnutí Tálibán. Vojenskými letadly jsou z mezinárodního letiště v Kábulu evakuováni také diplomaté řady světových zemí, včetně Čechů a jejich spolupracovníků. První české vojenské letadlo, které z Afghánistánu přepravilo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami, již dnes ráno přistálo v Praze. Podle ministerstva obrany další evakuační letadlo z Prahy odstartovalo po 11:00. 14:19 Americká armáda zastavila evakuace z kábulského letiště, aby uvolnila letištní plochu, kterou zaplavili afghánští civilisté, uvádí Reuters a CNN. 14:17 13:40 Čína si přeje přátelské vztahy s hnutím Tálibán, které v posledních dnech ovládlo afghánské území. Peking zároveň doufá, že Tálibán v Afghánistánu zavede systém, který umožní trvalý mír v zemi. Podle agentury AFP to dnes uvedla mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing. Na otázku, zda Peking oficiálně uzná Tálibán jako novou afghánskou vládu, mluvčí čínské diplomacie neodpověděla. Řekla pouze, že Čína bude respektovat volbu afghánského lidu. 13:22 Hamáček bude jednat s hejtmany o integraci Afghánců, které armáda přesunuje z Kábulu do Česka. Nabídky samospráv již obdržel, řekl novinářům. 13:18 Evropská unie se společně se členskými státy snaží urychleně najít řešení pro přesídlení afghánských pracovníků a jejich rodin do bezpečí, uvedl dnes mluvčí Evropské komise. "Záležitost je velmi naléhavá, bereme to vážně a pokračujeme v usilovné práci - společně se členskými státy - na implementaci rychlých řešení pro (afghánské pracovníky) a zaručení jejich bezpečnosti," uvedl mluvčí EK. 13:00 Západní země pokračují v překotné evakuaci svých občanů i afghánských pracovníků z Kábulu. Reagují tím na postup radikálního hnutí Tálibán, které se v posledních dnech zmocnilo všech velkých afghánských měst a podle svého prohlášení má pod kontrolou i většinu metropole. Dominantní pozici povstalců v Afghánistánu dnes uznal i britský ministr obrany Ben Wallace. "Uznávám, že Tálibán má nad zemí kontrolu. Myslím tím, že nemusíte být politologové, abyste viděli, kde si stojíme," řekl stanici Sky News Wallace, podle kterého se však nedávno stažené vojenské síly Británie a NATO do Afghánistánu nevrátí. 12:49 EU se snaží koordinovat přesídlení afghánských pracovníků a jejich rodin do bezpečí, kvůli Afghánistánu se v úterý sejdou ministři zahraničí EU. 12:48 Český velvyslanec Jiří Baloun je stále v Afghánistánu, informují Seznam Zprávy. Český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun 12:45 V médiích se objevují další nepodložené důkazy, že z odlétajícího amerického letadla spadli dva mladíci, kteří se tímto způsobem chtěli dostat ze země. 12:39 Evakuace amerických vojenských psů z Kábulského letiště. 12:24 Vyhrocená bezpečnostní situace v Afghánistánu a překotná evakuace německých občanů a místních spolupracovníků se v Německu rychle stala politickým tématem před zářijovými parlamentními volbami. Kritice z řad opozice čelí vláda konzervativní unie CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové a sociálních demokratů (SPD), pnutí je citelné i uvnitř vládní koalice, neboť konzervativci mají výhrady k postupu sociálnědemokratického ministra zahraničí Heika Maase. Ten čelí výtkám, že postup radikálního islamistického hnutí Tálibán podcenil. 12:20 Kábulské ulice byly dnes ráno vylidněné, většina lidí se skrývala ve svých domovech. Obchody a menší podniky v některých čtvrtích nechaly stažené rolety. Jiné čekaly marně na zákazníky, napsala agentura Reuters. "Je to zvláštní, sedět tady a vidět prázdné ulice bez diplomatických konvojů a ozbrojených aut," řekl jeden z výrobců tradičního kvasnicového chleba nazývaného naan Gul Muhammad Hakím. "Budu tady dál péct svůj chléb, ale vydělám si velmi málo peněz. Moji přátelé z ochranky město opustili," uvedl muž, který má v diplomatické čtvrti svůj krámek. Dnes ráno neměl žádné zákazníky, přesto v očekávání rozehřál svou hliněnou pec. 12:08 "Ruský ministr zahraničí: Tálibán není hrozbou pro střední Asii." 11:55 Islamistické hnutí Tálibán dnes oznámilo, že se zmocnilo mezinárodního letiště v Kandaháru. Na místě se vzdalo několik tisíc příslušníků afghánských speciálních sil, sdělil podle zpravodajského serveru BBC News Tálibán. Druhé největší afghánské město Kandahár, které se nachází na jihu země, Tálibán obsadil již minulý týden. Letiště, které slouží vojenským i civilním účelům, povstalci poslední tři dny obléhali. "Letiště v provincii Kandahár, kde byly rozmístěny tisíce vojáků... dnes převzal pod kontrolu Tálibán," napsal na twitteru mluvčí hnutí Karí Júsuf Ahmádí. 11:53 Tálibán podle spolku Vlčí máky unesl jednoho z tlumočníků, který v minulosti pracoval pro českou armádu. Další se s rodinami skrývají. 11:46 Slovensko poskytne azyl desítce Afghánců, kteří v posledních letech spolupracovali s členskými státy EU, řekl slovenský premiér Eduard Heger. 11:37 Afghánci se drží odlétajícího amerického letounu, který evakuuje americké občany ze země. 11:26 Po 11. hodině odstartoval další vládní speciál z Kbelského letiště do Kábulu. Český velvyslanec posdle Českého rozhlasu dál zůstává na místě. 11:19 Tálibán je už aktivní také v kyberprostoru. Sociální síť Twitter se kvůli tomu stala terčem kritiky. Mluvčí Talibanu vesele na Twitteru. Donald Trump nikoliv. Tohle je neskutečně absurdní komedie. pic.twitter.com/Lc0uE5ft1x — Jan Ruzicka (@JanRuziJan) August 16, 2021 11:17 Svědci uvedli, že v pondělí na kábulském letišti zahynulo v chaosu pět lidí, když američtí vojáci hlídali evakuaci zaměstnanců velvyslanectví, píše agentura Reuters. 11:02 Čína vidí příležitost v ovládnutí Afghánistánu Tálibánem a plánuje s ním udržovat dobré vztahy. 11:00 Další video, které má sloužit jako důkaz, že se Afhgánci drží západních letadel, když odlétají z Kábulského letiště. 10:57 Na internetu se objevují videa, jak se Afghánci snaží držet kol odlétajících letadel a padají následně dolů. 10:50 Více než 90 procent státních budov v Afghánistánu je pod kontrolou Tálibánu a odnikud z afghánského území nejsou hlášeny boje. Podle agentury Reuters to dnes řekl jeden z představitelů povstaleckého hnutí, které v posledních dnech obsadilo postupně nejdůležitější afghánská města, včetně metropole Kábulu, a následně oznámilo, že válka v Afghánistánu skončila. 10:49 10:46 10:35 Více než 90 procent státních budov v Afghánistánu je pod kontrolou Tálibánu a odnikud nejsou hlášeny boje, uvedl podle Reuters představitel hnutí. 10:30 Severní Makedonie na žádost Washingtonu dočasně přijme Afghánce, kteří ve své vlasti pracovali pro Spojené státy či mezinárodní organizace. Útočiště afghánským uprchlíkům ohroženým mstou radikálního islamistického hnutí Tálibán poskytne také sousední Albánie a Kosovo. Informovala o tom severomakedonská média. 10:24 Na kábulském letišti panuje podle zahraničních médií chaos. Tisíce Afghánců, kteří chtějí vycestovat ze země, se vydaly na letiště a zabraly letištní plochu. Podle agentura DPA se v Kábulu rozšířila fáma, že z Afghánistánu bude evakuován každý, kdo se dostaví na letiště. Nepotvrzené zprávy mluví také o několika úmrtích v letištním areálu, dodala DPA. Lidé se živelně snaží nastoupit do přistavených letadel. Aby uvolnili letištní plochu, snažili se američtí vojáci dnes ráno zahnat Afghánce varovnou palbou do vzduchu. Britský ministr obrany Ben Wallace řekl, že vojenská část letiště je zabezpečená. 10:22 10:18 Hajbatulláh Achúndzáda - vůdce Tálibánu - Asi šedesátiletý mulla Hajbatulláh Achúndzáda je vůdcem Tálibánu od května 2016, kdy nahradil Muhammada Mansúra, který zahynul při útoku amerického bezpilotního letounu v Pákistánu. - Do té doby byl málo znám, podle některých zdrojů se spíše zabýval právními a náboženskými otázkami než vojenskými. Podle analytiků byla dříve jeho role v čele hnutí spíše symbolická, ale v posledních letech se mu podařilo sjednotit do té doby roztříštěné hnutí. - V neděli Achúndzáda zopakoval, že je "rozhodně pro politické urovnání" v Afghánistánu. - O náboženských otázkách se s ním radili i vůdci Tálibánu, mulla Umar i Mansúr. - Po americké invazi do země v roce 2001 žil údajně dál na jihu Afghánistánu. - Získal si přízeň šéfa teroristické islamistické Al-Káidy Egypťana Ajmána Zavahrího (nástupce Usámy bin Ládina), který Achúndzádu nazval "emírem věřících". - Napsal několik knih. 10:14 10:10 Západní země pokračují v překotné evakuaci svých občanů i afghánských pracovníků z Kábulu. Reagují tím na postup radikálního hnutí Tálibán, které se v posledních dnech zmocnilo všech velkých afghánských měst a podle svého prohlášení má pod kontrolou i většinu metropole. Dominantní pozici povstalců v Afghánistánu dnes uznal i britský ministr obrany Ben Wallace. 10:00 Ruský velvyslanec v Afghánistánu se v úterý setká se zástupcem hnutí Tálibán, aby s ním probral bezpečnost ruské diplomatické mise, píše TASS. 9:00 Kulhánek kvůli Afghánistánu svolává další krizový štáb ministerstva zahraničí. Potvrdil přílet prvních evakuovaných do ČR včetně žen a dětí. 8:30 Američtí vojáci dnes ráno stříleli v Kábulu do vzduchu, aby odehnali tisíce Afghánců, kteří se dostali na plochu letiště, uvedla agentura AFP. 8:00 Na letišti v pražských Kbelích dnes ráno přistálo první české vojenské letadlo, které z Afghánistánu přivezlo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. Informovala o tom Česká televize. K evakuaci svých diplomatů a spolupracovníků přistoupila Česká republika poté, co se v Afghánistánu rapidně zhoršila situace a islamistické hnutí Tálibán prakticky ovládlo celou zemi včetně Kábulu. Podle nedělního vyjádření ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) bude záchranná akce pokračovat.

„Členové Tálibánu dostali na všech úrovních nařízení, abychom se ujistili, že vůči přítomnosti jiných zemí v Afghánistánu nebudeme jednat neuctivě,“ uvedl činitel.

„Islámský emirát nechce, aby ženy byly oběťmi,“ řekl ve vysílání televize, kterou nyní Tálibán kontroluje, člen kulturní komise hnutí Inamulláh Samanganí. „Podle práva šaría by měly být ve vládní struktuře,“ dodal.

Na mezinárodním letišti Hamída Karzáího panovali v pondělí kvůli překotnému vývoji a evakuacím zmatky, o život tam přišlo nejméně pět lidí a provoz byl zcela přerušen.

Biden: Jediné, co jsme jim dát nemohli, je vůle bojovat

K celé situaci se vyjádřil i americký prezident Joe Biden. „Američané by neměli bojovat a umírat ve válce, ve které ani samy afghánské síly nechtějí bojovat,“ uvedl. Spojené státy utratily za válku v Afghánistánu přes bilion dolarů, daly tamním vládním jednotkám všechny prostředky, aby mohly vyhrát boj o svou budoucnost. „Jediné, co jsme jim dát nemohli, je vůle bojovat,“ uvedl šéf Bílého domu ve svém dnešním mimořádném projevu věnovaném vývoji v Afghánistánu.

Mluvčí Tálibánu v rozhovoru s televizí Al-Džazíra uvedl, že hnutí nechce být izolováno a přeje si udržovat vztahy s mezinárodním společenstvím. Mimo jiné také prohlásil, že „válka“ v asijské zemi skončila a Tálibán je připraven vést dialog o obavách zahraničních vlád.

Generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres při dnešním mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN vyzval k ukončení násilností v Afghánistánu a k respektování lidských práv místních obyvatel, zejména žen a dívek. Svět se podle něj musí spojit, aby zabránil tomu, že se z Afghánistánu znovu stane působiště teroristických organizací. RB OSN pak ve společném prohlášení vyzvala k ustavení jednotné afghánské vlády, která by zastupovala všechny obyvatele Afghánistánu a umožnila „plnou, rovnou a smysluplnou účast žen“.

O situaci v zemi dnes po telefonu hovořil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem a dohodli se, že budou o Afghánistánu nadále jednat s Čínou, Pákistánem a OSN, uvedla Moskva.

Masakr na letišti

Na kábulském letišti panuje podle zahraničních médií chaos. Tisíce Afghánců, kteří chtějí vycestovat ze země, se vydaly na letiště a zabraly letištní plochu. Nejméně dva Afghánci podle médií zahynuli, když se pokusili opustit Kábul zachycení na vnější straně amerického vojenského letounu a z velké výšky se zřítili na zem. Američtí vojáci podle mluvčího Pentagonu zastřelili dva ozbrojence, kteří na ně na letišti začali střílet.

Lidé se živelně snažili nastoupit do přistavených letadel, přičemž jich údajně několik přišlo o život. Agentura Reuters s odvoláním na svědky napsala, že zahynulo nejméně pět osob. Aby uvolnili letištní plochu, snažili se američtí vojáci zahnat Afghánce varovnými výstřely do vzduchu, později byl ale provoz na letišti z bezpečnostních důvodů přerušen. Američané se podle Pentagonu snaží za pomoci dalších zahraničních jednotek evakuace obnovit a USA posílají do Kábulu dalších 1000 vojáků. Tálibán slíbil, že lidem, kteří jsou nyní na kábulském letišti, umožní vrátit se bezpečně do svých domovů.

Vlády více než 60 zemí ve společném prohlášení vyzvaly k pokračování provozu na afghánských letištích, silnicích a hraničních přechodech, tak aby místní i cizinci mohli Afghánistán za „zhoršující se bezpečnostní situace“ opustit.

Do Uzbekistánu uprchly o víkendu stovky afghánských vojáků ve 22 vojenských letadlech a 24 helikoptérách, uvedla dnes uzbecká prokuratura podle agentury Reuters. Jeden z letounů se prý srazil se stíhačkou středoasijské země a oba stroje se zřítily. Tádžikistán mezitím oznámil, že umožnil přistát na svém území afghánským vojenským letounům s asi stovkou vojáků.

Ze selhání v Afghánistánu obvinili američtí republikáni administrativu demokratického prezidenta Joea Bidena. Jeho vláda stažení vojáků obhajuje argumentem, že se podařilo splnit hlavní cíl intervence, totiž zmaření teroristické hrozby z Afghánistánu.

Nejvýše postavený americký generál Mark Milley, který vede sbor náčelníků štábů, nicméně v neděli prohlásil, že vzhledem k nynějšímu vývoji zřejmě začnou v Afghánistánu operovat teroristické organizace dříve, než USA původně očekávaly. USA zablokovaly finanční rezervy, které má afghánská centrální banka ve Spojených státech, řekl činitel Bidenovy administrativy.

Z Afghánistánu dnes odletěli i někteří zaměstnanci velvyslanectví členských států EU a Afghánci, kteří jim pomáhali. Řešení jejich přesídlení se snaží urychleně najít Evropská unie a všechny členské státy, uvedl dnes mluvčí Evropské komise. Slovensko oznámilo, že poskytne azyl deseti Afgháncům, kteří v posledních letech intenzivně spolupracovali s unijními státy. Afghánské spolupracovníky USA dočasně přijme Severní Makedonie.

Na letišti v Kábulu dnes nemohl přistát ani německý vládní speciál, oznámila kancléřka Angela Merkelová. Berlín chce evakuovat asi 2500 lidí, z nichž kolem 1900 již je v Německu, případně mimo Afghánistán, dodala.

Rusko oznámilo, že jeho velvyslanec v Afghánistánu se v úterý setká s koordinátorem Tálibánu. Čína informovala, že si s Tálibánem přeje přátelské vztahy. Katar, který má dobré kontakty s radikálním hnutím, uvedl, že si přeje zajistit mírové předání moci.

České evakuační lety mají pokračovat, kolik jich je v plánu ale čeští představitelé neuvedli. Podle předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Ondřeje Veselého se záchranná operace týká necelé stovky lidí.

České úřady zatím nesdělily podrobnosti o budoucnosti evakuovaných Afghánců. Hamáček bude o jejich integraci jednat s hejtmany, nabídky samospráv už podle svých slov obdržel. Tento týden se chystá jednat s Asociací krajů České republiky.