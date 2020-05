Pád letadla v Pákistánu nepřežil nikdo ze 107 lidí na palubě | E15.cz

Airbus A320 byl na cestě z Láhauru. Podle informací webu The Aviation Herald piloti přerušili přistání kvůli problémům s podvozkem. Při opakovaném pokusu o přistání se letoun zřítil do sídliště v blízkosti letiště. Podle televizní stanice SAMAA při pádu narazil do několika domů.

Ohledně počtu cestujících panují nejasnosti. SAMAA uvedla, že na palubě bylo 97 pasažérů. „Snažíme se potvrdit informace o počtu cestujících, předběžně jde o 99 pasažérů a osm členů posádky,“ citovala BBC Abdula Sattara Khokhara, mluvčího pákistánského leteckého úřadu. Aerolinky PIA uvádějí nižší čísla.

Záběry z místa neštěstí:

K nehodě došlo jen několik dní poté, co Pákistán odvolal zákaz komerčních letů, který platil kvůli koronaviru.

Pákistánské aerolinky mají dlouhodobě špatnou pověst kvůli nízkým bezpečnostním standardům. K poslední vážné letecké nehodě došlo v zemi před čtyřmi lety, kdy stroj Pakistan International Airlines za letu zachvátily plameny a ten se následně zřítil. Příčinou byl špatný technický stav letadla, katastrofa si vyžádala 47 mrtvých.