Padají akcie i Bitcoin. Peru má nového prezidenta  | E15.cz

Pedro Castillo, bývalý venkovský učitel, v noci zvítězil v prezidentských volbách v Peru. Ve volbách porazil pravicovou kandidátku Keiko Fujimorovou o 44 tisíc hlasů. „Jménem mé rodiny bych chtěl vzdát hold volebním pracovníkům a také politickým stranám, které se zúčastnily této oslavy demokracie,“ řekl bezprostředně po volbách Castillo.

Castillo sice nemá přímou zkušenost z politiky, nicméně v minulosti působil jako vedoucí odborových organizací, s vyjednáváním s politiky tak zkušenosti má, popisuje web Al Jazeera. Castillo slíbil změnu ústavy a zvýšení daní pro těžařské společnosti, z počátku dokonce prosazoval znárodnění dolů a ropných společností. Podle odborníků je Castillo prvním prezidentem, který nepochází z řad místních elit.

Ve Francii počty nově nakažených covidem-19 v posledních dnech stoupají stále rychlejším tempem. Podle mluvčího vlády Gabriela Attala zažívá země začátek čtvrté vlny pandemie, která bude horší než všechny předchozí. Podle oficiálních čísel bylo ve Francii za poslední den 4151 pozitivně testovaných, minulé pondělí to bylo 1260 lidí. V neděli bylo 12 532 nových případů, nejvíce od poloviny května, uvedla agentura AFP.

„Vstoupili jsme do čtvrté vlny viru. (...) Dynamika epidemie je extrémně silná. Tato vlna je rychlejší a nárůst počtu případů strmější než u všech předchozích. Takto silný a náhlý nárůst jsme ještě nezažili,“ uvedl mluvčí Attal na tiskové konferenci po jednání vlády. V průměru za posledních sedm dní je ve Francii 86 případů na 100 tisíc nakažených, dodal Attal.

Americké akcie prudce oslabily, protože šíření nakažlivější koronavirové mutace delta vyvolává obavy z nových uzávěr a ze zpomalení hospodářského oživení. Dow Jonesův index tak zažil nejhorší den za téměř devět měsíců, zatímco indexy S&P 500 a Nasdaq vykázaly nejprudší jednodenní pokles od poloviny května, napsala agentura Reuters.

Dow Jonesův index ztratil 2,09 procenta a uzavřel na 33962,04 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,59 procenta na 4258,49 bodu a index Nasdaq Composite se snížil o 1,06 procenta na 14274,98 bodu.

Duolingo míří na burzu. Primární veřejná nabídka akcií by podnik mohla ohodnotit až na 3,4 miliardy dolarů (zhruba 74 miliard korun), uvedla firma. Duolingo se vstupem na americký akciový trh Nasdaq snaží využít rychlého růstu zájmu o nástroje pro internetové vzdělávání, který je důsledkem pandemie covidu-19.

Na burzu míří také makléřská společnost Robinhood, z chystané primární veřejné nabídky akcií na trhu Nasdaq v New Yorku chce získat až 2,3 miliardy dolarů (50 miliard korun). Firma oznámila, že nabídne 55 milionů akcií v cenovém rozpětí 38 až 42 dolarů za akcii.

Výrazný pokles zažila také nejznámější kryptoměna. Poprvé od 22. června se hodnota bitcoinu dostala pod hranici 30 tisíc dolarů. Podle CoinMarketCap za posledních 24 hodin ztratila oblíbená kryptoměna hodnotu 98 miliard dolarů. Zároveň pokles bitcoinu doprovází i ztráta hodnoty ostatních kryptoměn, poznamenává web televize CNBC.

"Let’s not be ridiculous, every country needs such tools! It’s an illusion if anyone tries to make an issue out of it." #Hungary's Justice Minister Judit Varga on govt's alleged use of #Pegasus malware to spy on journalists. Not an admission, not a denial. https://t.co/uqj6Kq8WoZ