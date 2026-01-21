Pekarová Adamová převzala na Tchaj-wanu Řád zářící hvězdy. Nově rozvíjí byznys v Asii pro KPMG
- Tchajwanský prezident Laj Čching-te v úterý udělil Řád zářící hvězdy bývalé šéfce sněmovny Markétě Pekarové Adamové.
- Byla oceněna za přínos k rozvoji vztahů mezi Tchaj-wanem a Českou republikou.
- V Asii zároveň Pekarová Adamová nově rozvíjí byznys okolo umělé inteligence pro KPMG.
Pekarová Adamová při převzetí vyznamenání uvedla, že Tchaj-wan si zaslouží žít v bezpečí, důstojnosti a prosperitě, svobodně utvářet svůj osud a přispívat ke globálnímu společenství.
„Toto vyznamenání pro mě není jen velkou osobní ctí; přijímám ho jako symbol přátelství mezi Tchaj-wanem a Českou republikou a jako závazek pokračovat v budování mostů mezi našimi zeměmi, kulturami a lidmi,“ uvedla s tím, že Tchaj-wan není jen regionální bezpečnostní otázkou, ale zkouškou schopnosti demokracií obstát pod dlouhodobým tlakem autoritářských režimů.
Při vystoupení v tchajpejské kanceláři think-tanku European Values Center for Security Policy uvedla, že demokratický svět neprochází krizí, ale čelí soustavnému stresu vyvolanému autoritářskými režimy. Ty podle ní využívají ekonomický nátlak, narušování právních norem, internetové operace, propagandu i demonstraci vojenské síly k vyvíjení tlaku. „Demokracie jsou vůči této taktice zranitelné, protože jsou koncipovány tak, aby reagovaly na jednotlivé události, nikoli na dlouhodobý tlak,“ uvedla.
Prezident citoval z knihy Pekarové
Při předání jednoho z nejvyšších civilních vyznamenání Tchaj-wanu v Prezidentském paláci v Tchaj-peji označil prezident Laj Čching-te Pekarovou Adamovou za „dlouholetou přítelkyni Tchaj-wanu“ a poděkoval jí „za její úsilí o prohlubování bilaterálních vztahů v uplynulých letech“.
V posledních letech se podle tchaj-wanského prezidenta nadále prohlubuje spolupráce v oblasti obchodu, investic a technologií, byly podepsány četné memoranda o porozumění, která již přinášejí konkrétní výsledky. Stále více tchajwanských firem investuje v České republice a rozšiřuje se také spolupráce v letectví a průmyslu.
„Tyto úspěchy ukazují, že tchajwansko-české partnerství není založeno jen na sdílených hodnotách, ale má i výrazný a dlouhodobý ekonomický potenciál,“ uvedl tchjwanský prezident.
Citoval také pasáž z knihy Pekarové Adamové Nejsem z cukru ani ze železa, podle níž zapojení demokratických zemí do vztahů s Tchaj-wanem není provokací Číny, ale naplněním jejich závazku k demokracii a svobodě. Dodal, že i po odchodu z aktivní politiky zůstává Pekarová Adamová klíčovou hybnou silou česko-tchajwanské spolupráce.
Prodloužená ruka KPMG
I Pekarová vedle hodnotového rozměru zdůraznila praktickou stránku česko-tchajwanských vztahů. Česká republika a Tchaj-wan mají podle ní výrazný prostor pro spolupráci v oblasti technologií a zabezpečených dodavatelských řetězců. Česko označila za globálního lídra v oblasti dronových technologií a připomněla, že tuzemský průmysl i výzkumné instituce mají Tchaj-wanu co nabídnout.
Bývalá šéfka TOP 09 po odchodu z vrcholné politiky začala spolupracovat s poradenskou společností KPMG. Zaměřuje se na rozvoj zahraničního byznysu poradenské firmy, a to zejména v Asii s firmami zaměřenými na vývoj umělé inteligence. Využívá mimo jiné právě své kontakty na Tchaj-wanu. Vedle toho se věnuje klientům KPMG z řad obranného průmyslu a strojírenství. Využívá také své zkušenosti z veřejné funkce a měla by se tak stát prodlouženou rukou poradenské firmy do veřejného sektoru.